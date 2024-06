Charli XCX sai em defesa de Taylor Swift e pede que fãs parem de 'enterrar' cantora

São Paulo

Taylor Swift não foi enterrada. E se depender de Charli XCX, isso não deve acontecer tão cedo. A cantora pop britânica usou as redes sociais neste domingo (23), após seu show em São Paulo, para pedir que seus fãs parem de "enterrar" a autora de "Shake It Off": "As pessoas que fazem isso podem parar, por favor", iniciou Charli em story no Instagram.

O desabafo aconteceu horas depois de magnetizar uma plateia de cerca de mil pessoas na boate Zig, pequeno espaço na região da Barra Funda, na capital paulista. Charli XCX havia acabado de subir ao palco, quando o coro de "Taylor Swift morreu" tomou conta do espaço, o que não agradou a artista.

"Online ou nos meus shows, é o oposto do que eu quero e me perturba que alguém pense que há espaço para isso nesta comunidade. Eu não vou tolerar isso", reprendeu a britânica.

A cantora britânica Charli XCX durante apresentação como DJ em São Paulo - Bruno Brizzi

Não se trata de uma questão pessoal das duas artistas. Ainda que contra sua própria vontade, a comparação é fruto dos próprios fãs. Como a Folha mostrou, Charli XCX talvez seja vista como uma anti-Taylor Swift. Se a americana representa uma perfeição comportada do pop, a britânica é a rainha dos esquisitos, o que há de menos convencional no mainstream atual.

E o show na madrugada de domingo confirmou isso. Sob os gritos de "Taylor Swift morreu", a cantora britânica ficou por 1h30 no palco e cantou por cima das gravações originais músicas como o hit "Vroom Vroom". A performance também contou com outras músicas do repertório, como "Club Classics", "Rewind", "1999", "Party 4 You" e "Spring Breakers".