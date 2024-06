Cyndi Lauper anuncia turnê de despedida pela América do Norte

São Paulo

Cyndi Lauper, ícone da década de 1980 pelo hit "Girls Just Want To Have Fun", anunciou a aposentadoria dos palcos com uma última turnê que passará por 23 cidades da América do Norte.

Cyndi Lauper em apresentação durante ato a favor do casamento gay em Washington, EUA, em dezembro de 2022 - Kevin Lamarque/Reuters

A cantora, de 70 anos, não explicou o motivo que levou a decisão. Mas pistas poderão ser encontradas no novo documentário sobre sua carreira, "Let the Canary Sing", que será lançado na plataforma de streaming da Paramount+ nesta terça-feira (4).

A turnê "The Girls Just Wanna Have Fun Farewell", sua primeira grande viagem pelo país em uma década, está prevista para começar no dia 18 de outubro em Montreal, no Canadá.

Lauper deve tocar ainda em Los Angeles, Nova York e San Francisco.