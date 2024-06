Disney+ anuncia séries com palavrões e sangue e reúne ex-atores da Globo no Rio

São Paulo

Na noite desta terça-feira, o teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi sede de um evento da Disney que nem parecia ser feito pela empresa, ao menos à primeira vista. Isso porque desfilavam pelo local uma variedade de ex-artistas da Globo, como Xuxa, Bruna Marquezine e Isis Valverde, levadas para divulgar as novas séries do estúdio que vão protagonizar.

O evento serviu também para pontuar que a Disney agora rejeita o rótulo de só ter produções infantis. Com a inclusão de conteúdos adultos na sua plataforma, a empresa do Mickey abraça títulos sanguinolentos, cheios de palavrões e com uma pitada de malícia.

Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros em cena da série 'Amor da Minha Vida', do Disney+ - Divulgação

É o caso, por exemplo, de "Capoeiras", série com o ator Sérgio Malheiros. A trama traz dois capoeiristas que se envolvem numa briga violenta que resulta em duas mortes. O comercial divulgado aos jornalistas mostra cenas dos atores cuspindo sangue durante uma disputa.

Malheiros protagoniza também a série "Amor da Minha Vida", na qual faz casal com Bruna Marquezine, que trabalhou não só como atriz, mas também produtora. A produção conta a história de dois amigos que lidam de formas diferentes com as idas e vindas do amor, e que a certa altura encontram refúgio um no outro. A julgar pelo trailer, a série deve ter uma pegada sensual incomum à Disney.

Prestes a lançar uma novela na Netflix, Juliana Paes foi anunciada pela Disney como protagonista de "Vidas Bandidas", série em que interpreta uma criminosa, sete anos após viver a traficante Bibi Perigosa no folhetim "A Força do Querer". Ela saiu da Globo em 2022 após um contrato de 21 anos.

"A novela pode perder em números, mas nunca vai se perder completamente", disse Paes à Folha. "Quando terminou meu contrato com a Globo, todo mundo me falava: ‘Mas você é a cara da Globo!’. Mas nunca achei que fossem dissonantes [a TV aberta e o streaming], sempre achei que dava para fazer um pouco aqui e um pouco lá."

Ela lança "Vidas Bandidas" com Rodrigo Simas, que surgiu no palco vestindo uma máscara de bandido em formato de coelho, com um certo apelo erótico, falando palavrões.

O evento todo seguiu sob essa tônica descontraída com o apresentador Otaviano Costa —também ex-Globo— brincando com a nova conduta da Disney. "Agora pode falar porra, né?", ele disse a certa altura.

Foi ele quem chamou Xuxa ao palco, a mais paparicada do evento. Ela divulgava "Tarã", série lúdica sobre mulheres que tentam impedir um fazendeiro de destruir parte da natureza. Angélica, outra ex-contratada da Globo, também está no elenco.

Xuxa em cena da série 'Tarã' - Divulgação

A Disney anunciou também "Volta Priscila", uma série documental sobre o desaparecimento de Priscila Belfort, caso ocorrido há 20 anos que nunca teve uma resolução. No palco, Jovita Belfort, a mãe de Priscila, se apresentou como uma porta-voz de mães cujos filhos sumiram e nunca foram encontrados. Ela foi aplaudida de pé.

A versão reformada do Disney+ estreia no dia 26 de junho. A novidade é a inclusão de conteúdos produzidos antes para o Star+, plataforma que reunia a programação esportiva da ESPN e filmes e séries adultos produzidos pelos estúdios sob comando da Disney. O Star+ será descontinuado em julho.

Para impedir que crianças e adolescentes acessem conteúdos impróprios para sua idade, o Disney+ permite que o assinante controle os conteúdos liberados para cada perfil da sua conta, estabelecendo limites de classificação indicativa ou protegendo-os com senha.

Com a mudança, quem tem uma assinatura do Star+ ou do Combo+ poderá entrar no Disney+ com o mesmo usuário e senha. Não haverá alteração no preço da assinatura no primeiros mês, mas a partir de 26 de julho será disponibilizado um preço promocional, de R$ 43,90, até janeiro do ano quem vem para quem já é assinante. O preço total depois da promoção será de R$ 62,90.

O evento no Copacabana Palace acabou com um coquetel, boa pedida para quem já estava com a barriga roncando. A pista era possuída pelo elenco de "Passinho", outra série anunciada, sobre um duelo de dança escolar. Nos arredores, celebridades como a influenciadora Gkay e a cantora Fafá de Belém bebericavam drinques e comiam quitutes.

O jornalista viajou a convite da Disney