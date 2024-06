'Divertida Mente 2' tem Tatá Werneck como dubladora; veja lista completa

São Paulo

O filme de animação "Divertida Mente 2", que estreia nesta quinta-feira (20), terá um time de famosos, entre atores, humoristas e músicos, como dubladores dos personagens. Alegria será interpretada por Miá Mello, Tristeza ficará a cargo de Katiuscia Canoro e Leo Jaime será o dublador de Raiva.

A nova personagem do filme da Pixar "Divertida Mente 2", Ansiedade - Divulgação

Na escalação feita pelos estúdios Pixar, Otaviano Costa empresta a sua voz para o personagem Medo, e Dani Calabresa para Nojinho. O filme de animação tem ainda Tatá Werneck como Ansiedade, Gaby Milani, como Inveja, Eli Ferreira vivendo Tédio e Fernando Mendonça, Vergonha.

Ao estrear na semana passada nos Estados Unidos, "Divertida Mente 2" arrecadou US$ 155 milhões em seu primeiro final de semana de exibição. Assim, o filme teve a maior abertura do ano no país, e também a segunda maior da história do estúdio, atrás apenas de "Os Incríveis 2", segundo a revista Variety, especializada na cobertura de cinema.

Na trama, Riley, dublada por Isabella Guarnieri, chega à puberdade e desenvolve não só ansiedade, mas ainda vergonha, inveja e tédio, emoções que oprimem as que já existiam no primeiro filme, mudando a personalidade da menina —Riley perde a autoconfiança, o que a leva a atropelar seus princípios no desespero de entrar para o time de hóquei de seus sonhos.

A versão americana tem um outro time de dubladores. Alegria tem a voz de Amy Poehler; Tristeza é Phyllis Smith; Raiva é Lewis Black; Nojinho é Liza Lapira; Medo é Tony Hale. A equipe se completa com Maya Hawke como Ansiedade, Ayo Edebiri emprestando a voz para Inveja, Adèle Exarchopoulos para Tédio e Paul Walter Hauser para Vergonha. A voz original de Riley é de Kensington Tallman.