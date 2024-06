Ex-BBBs e Jeffrey Dahmer: o que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira

São Paulo

Fernanda Bade e Giovanna Pitel, duas populares participantes do BBB 24, ganharam um programa de entrevistas diário e que vão fazer na cama onde estiveram por tanto tempo durante o reality.

Fernanda Bade e Giovanna Pitel, participantes do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Começando com Valentina Bandeira, os convidados de Nanda e Pitel incluem Rodriguinho, Evelyn Castro, Diego Martins e Vitor Dicastro.

Multishow, 20h30, 12 anos

Roda Viva

No centro da roda esta semana, o entrevistado é o ministro Luís Roberto Barroso, que deve falar sobre as polêmicas decisões do STF, como a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e a decisão de tornar o ex-juiz Sergio Moro réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

TV Cultura, 22h, livre

Hudson e Rex

Hudson, um detetive do departamento de polícia de St. John, no Canadá, se junta a um pastor alemão que já serviu à polícia. De sequestros, homicídios e libertação de reféns a fraudes, a dupla vai lutar contra o crime com um episódio novo toda segunda-feira.

AXN, 22h, 14 anos

Meu Filho Jeffrey: As Gravações Da Família Dahmer

Gravações inéditas revelam detalhes da personalidade do mais notório assassino em série americano, Jeffrey Dahmer, pelos olhos de seu pai. Conversas íntimas entre Jeffrey e o pai, Lionel, são ouvidas no documentário que reconta detalhes perturbadores das primeiras fantasias do criminoso.

Paramount+, 16 anos

Memorial de Maria Moura

A minissérie conta a saga de uma jovem que vai contra a opressão masculina no Nordeste do século 19. Escrita por Jorge Furtado e Carlos Gerbase, a partir da obra de Rachel de Queiroz, Gloria Pires e Cleo Pires fazem o papel de Maria Moura em duas fases da história.

Globoplay, 16 anos

Diálogos com Ruth de Souza

O filme é resultado dos dez anos que a diretora Juliana Vicente passou conversando com Ruth de Souza, a primeira grande referência para atores negros na televisão e cuja carreira teve enorme impacto na cultura brasileira.

Netflix, 12 anos