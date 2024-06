'Ferrari' e reality sul-coreano: o que ver na televisão e no streaming na quinta

São Paulo

No verão de 1957, a empresa que Enzo Ferrari e sua mulher Laura construíram dez anos antes está à beira da falência. Ele então decide apostar tudo na famosa Mille Miglia, uma corrida automobilística de longa distância pela Itália, com um novo piloto, Alfonso de Portago, interpretado pelo brasileiro Gabriel Leone.

Cena do filme 'Ferrari', de Michael Mann - Lorenzo Sisti/Divulgação

"Ferrari" é dirigido por Michael Mann e tem Adam Driver e Penelope Cruz no elenco.

Prime Video, 16 anos

Agents of Mystery

No reality sul-coreano, seis investigadores —Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon e Karina— são agentes que usam a criatividade para solucionar incidentes bizarros que não têm explicação para a ciência.

Netflix, 12 anos

Água Viva

Na novela de Gilberto Braga e Manoel Carlos, de 1980, dois irmãos disputam o amor da mesma mulher, Lígia. Marcou a estreia do ator Raul Cortez na Globo, que fazia o papel de um dos irmãos. O outro era interpretado por Reginaldo Faria, e Betty Faria fazia Lígia.

Globoplay, 12 anos

Podcast Odeio Cinema

O podcast traz as comediantes Dani Calabresa e Miá Mello, que dublam as personagens Nojinho e Alegria no filme "Divertida Mente 2". Elas discutem a jornada da protagonista Riley e da emoção mais presente em cada uma delas.

YouTube AdoroCinema e plataformas de áudio, livre

Vidas Roubadas – A Saga de Isabella

Série documental em cinco episódios sobre uma jovem brasileira criada na França que descobre ter sido vítima de uma adoção ilegal, executada por uma rede de tráfico de crianças. Aos 25 anos, Isabella viaja de Paris para São Paulo para investigar o seu passado e recuperar seu nome verdadeiro.

Canal Brasil, 21h, 12 anos

The Noite

O ator Terry Crews, conhecido por seus papéis em "Brooklyn Nine Nine" e "As Branquelas", é o convidado do programa de entrevistas de Danilo Gentili e declara seu amor pelo lutador de UFC Anderson Silva.

SBT, 0h45, 12 anos