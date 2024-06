Jovem Dionisio, do hit 'Acorda Pedrinho', viraliza de novo com música nova

São Paulo

A banda curitibana Jovem Dionisio, que ficou famosa com o hit "Acorda Pedrinho", tem viralizado nas redes sociais mais uma vez com uma música nova.

A banda Jovem Dionísio - Breno Galtier/Divulgação

"Tô Bem" já ganhou milhares de dancinhas no TikTok e Instagram com um trecho que diz: "Ah, cê reparou que eu me arrumei?/ Ah, tô bonitinho". A canção viralizou dias antes do segundo álbum do grupo ser lançado, em maio.

Famosos já aderiram à moda e gravaram vídeos, entre eles, a apresentadora Eliana, a ex-BBB Rafa Kalimann e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Há dois anos, os versos "a-cor-da, Pedrinho, que hoje tem campeonato" da banda viraram sensação quando a canção viralizou no TikTok e se espalhou pelas redes sociais. A faixa entrou para o top 50 de músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify por semanas.