Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado em Nova York, diz site

São Paulo

O cantor Justin Timberlake foi detido pela polícia de Nova York por dirigir embriagado pelas ruas. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Justin Timberlake durante apresentação na premiação iHeartRadio Music Awards, no Dolby Theatre, em Los Angeles, em abril - Mario Anzuoni/REUTERS

De acordo com o veículo americano, ele ainda estava sob custódia quando o texto foi publicado, na madrugada desta terça-feira (18). Mas, como é comum nos Estados Unidos, o artista deve pagar a fiança e ser liberado.

As fontes do TMZ afirmam que Timberlake foi jantar com amigos em um hotel em Sag Harbor, na região de Long Island, na noite de segunda-feira. Por volta de meia noite e meia desta terça, ele teria pegado o carro para dirigir de volta até onde estava, quando foi parado pela polícia.

Timberlake, que lançou recentemente "Everything I Thought It Was", seu sexto álbum solo de estúdio, está em turnê. A excursão começou em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil —a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.