'Madame Teia' e série sobre Chico Buarque: o que ver na TV e no streaming no sábado

"Gangues da Galícia" é uma série policial espanhola sobre vingança e amor que é inspirada em acontecimentos reais. Conta a história de uma advogada, Ana, que chega à cidade de Cambados em busca de respostas sobre o assassinato do pai.

Série 'Gangues da Galícia', da Netflix - Divulgação

Ela acaba se apaixonando por Daniel, que é um dos líderes do tráfico de drogas na Galícia.

Netflix, 16 anos

As Bruxas de Mayfair

Uma neurocirurgiã descobre ser a improvável herdeira de uma família de bruxas. Enquanto descobre seus novos poderes, ela tem de enfrentar uma presença sinistra que assombra sua família há anos. Série baseada nas obras de Anne Rice protagonizada por Alexandra Daddario.

Prime Video, 12 anos

A Banda do Chico

A série documental celebra Chico Buarque trazendo um retrato intimista de cada um dos músicos que acompanha o artista por décadas. Dividida em sete episódios, um para cada músico, a estreia trata do percussionista Chico Batera, que está na banda há 50 anos.

Arte 1, 21h30, livre

Madame Teia

Cassandra Webb é uma paramédica de Nova York que começa a mostrar sinais de clarividência. Forçada a enfrentar o seu passado, ela tem de proteger três jovens de um adversário tentando matá-las. Filme com Dakota Johnson.

HBO, 22h, 14 anos

Cheias Rio Grande

O documentário vai mostrar histórias de moradores do Rio Grande do Sul que foram obrigados a deixar suas casas e tiveram suas vidas mudadas pelas enchentes históricas.

GloboNews, 23h, 10 anos

Grandes Mistérios da História

O episódio revela segredos de Stonehenge, no Reino Unido, um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo, que acabou de ser atingido com tinta por ambientalistas. Até hoje ninguém sabe quem o construiu e como.

History, 23h05, livre

Saturday Night Live

Reprise do programa com a cantora Dua Lipa, que esteve no SNL em maio para lançar o álbum "Radical Optimism".

Universal+, 0h30, 12 anos