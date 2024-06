Maeve Jinkings e Juliana Rojas vão integrar comitê do Oscar; veja lista

São Paulo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça-feira (25), uma lista com os novos integrantes convidados que participarão do quatro de votantes do Oscar. Eles vão ajudar a escolher os indicados à premiação de seu respectivo comitê.

Retratos da atriz Maeve Jinkings - Gabriela Biló/Folhapress/Folhapress

Na lista, estão os nomes de sete brasileiros, num total de 487 personalidades, de 57 países. No comitê atuação, figura a atriz Maeve Jinkings, famosa por ter atuado no filme "O Som ao Redor", dirigido por Kleber Mendonça Filho, em 2012. No ramo da direção, está a diretora Juliana Rojas, que, em 2017, rodou o longa "As Boas Maneiras".

Completando a lista de brasileiros, estão Jorge Bodanzky, de "Amazônia, a Nova Minamata?", e José Joffily, na seara dos documentários, Carlos Segundo, para animação, Plínio Profeta, para avaliar a música, além de Renata de Almeida Magalhães e Tatiana Leite, no quesito produção.

Segundo a própria academia, a lista é majoritariamente masculina e branca, sendo 44% dos convidados que se identificam como mulheres e 41% de grupos étnicos minorizados.