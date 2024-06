São Paulo

A jornalista e artista plástica Simony Garcia morreu no último domingo, aos 52 anos. Ela estava internada há meses enquanto tratava uma infecção generalizada e teve uma parada cardíaca.

Garcia foi apresentadora do 2ª Edição Notícias, jornal da TV Gazeta Norte, afiliada da TV Globo de Linhares, no Espírito Santo. Aos 28 anos, ficou tetraplégica após um acidente de carro.

A jornalista e artista Simony Garcia - Simony Garcia-Apbp/Facebook

Em 2008, Garcia foi convidada para contar sua história no Globo Repórter. "Comprei umas mexericas e as coloquei no banco da frente. Em uma curva para esquerda, elas caíram em cima de mim. Aí, eu levei a mão direita para empurrar as frutas e com a mão esquerda puxei o volante. Eu capotei duas vezes. Foi coisa de cinema", disse na época.

Para lidar com o trauma, a jornalista começou a pintar quadros segurando os pincéis com a boca. Suas obras chamaram atenção e renderam prêmios nacionais e internacionais.