Neymar deve privatizar minha vagina e não praias, diz MC Naninha em funk

A cantora MC Naninha chamou atenção nas redes sociais após lançar um funk criticando o suposto apoio de Neymar a um projeto que quer privatizar parte do litoral brasileiro. Na letra, a funkeira manda o jogador privatizar sua vagina.

"O meu biquíni de fita não vou poder mais usar, comendo o meu frango assado, ouvindo as ondas do mar, e as crianças na areia que não vão mais brincar? Hoje acordei boladona na invenção do Neymar. Cê tá maluco, Neymar? Pega a porra da minha buceta e bota para privatizar. Me diz onde está essa brava que eu vou lá buscar", finaliza.

A polêmica começou quando a atriz Luana Piovani criticou Neymar em razão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.

Neymar entrou na história porque anunciou a parceria com uma construtora para um condomínio beira-mar, o que foi visto nas redes como um apoio a PEC das praias. Em nota, a Neymar Sport, empresa do jogador, disse que a conexão entre uma coisa e outra é equivocada.