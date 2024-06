Nintendo usa Zelda, Mario e Metroid para dar festa de despedida do Switch

São Paulo

Após a Nintendo confirmar que irá apresentar seu novo console até março de 2025, era de se esperar um clima de fim de festa no evento digital que a empresa fez no último dia 18 para anunciar seus próximos lançamentos.

No entanto, superando as expectativas, a fabricante japonesa apresentou uma lista de jogos que inclui novos títulos de suas franquias mais consagradas e algumas gratas surpresas.

Imagem do jogo 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom', da Nintendo - Divulgação

Para o público brasileiro, outra ótima novidade. Três dos principais jogos desenvolvidos pela Nintendo chegarão às lojas com tradução para o português daqui.

Veja abaixo os principais anúncios da última Nintendo Direct:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Após 38 anos sendo salva pelo heroi Link, Zelda finalmente protagonizará sua própria aventura. Em "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", os jogadores controlarão pela primeira vez a personagem que dá nome à série para salvar o reino de Hyrule.

Além de inovar na protagonista, o game também terá uma jogabilidade, baseada em um poder que permite que Zelda copie e recrie objetos e inimigos presentes no mundo para superar os monstros e obstáculos que aparecerem no seu caminho.

O jogo será lançado para o Nintendo Switch em 26 de setembro totalmente traduzido para o português do Brasil (outra novidade para games da série).

Metroid Prime 4: Beyond

A sequência da série de jogos de tiro em primeira pessoa baseada na franquia "Metroid" passou por um longo inverno até chegar à transmissão da Nintendo deste mês.

Anunciado pela primeira vez em 2017, "Metroid Prime 4" teve seu desenvolvimento interrompido em 2019. Insatisfeita com o andamento do projeto, a Nintendo começou tudo do zero em outro estúdio. Por isso, a expectativa por notícias sobre o novo título era grande.

Não que o vídeo mostrado tenha revelado muito –apenas alguns trechos genéricos de jogabilidade e um vilão misterioso–, mas a promessa de lançamento em 2025 já ajudou a renovar a esperança dos fãs da heroína Samus Aran.

Mario & Luigi: Brothership

A série de jogos de RPG com os irmãos é outra que volta a ganhar um jogo após um longo hiato. Quase dez anos depois do último título da série ser lançado para o Nintendo 3DS, "Mario & Luigi: Brothership" chegará ao Switch para renovar a franquia.

O estilo de RPG continua o mesmo, com o jogador alternando o controle dos dois irmãos durante a exploração e enfrentando os inimigos em combates por turnos. Essa nova aventura, porém, troca o visual 2D cartunesco que marcou a série por gráficos 3D.

O jogo tem lançamento previsto para 7 de novembro, e também deverá chegar às lojas com tradução para o português brasileiro.

Super Mario Party Jamboree

Chamado pela Nintendo de "o maior ‘Mario Party’ já criado", o jogo de tabuleiro virtual reunirá 110 minigames e 7 cenários (sendo 5 inéditos) para brincar com os amigos.

A novidade que mais chamou a atenção, porém, foi a possibilidade de jogar ao mesmo tempo com até 20 jogadores online no modo Koopathlon. A experiência promete deixar alguns dos já frenéticos minigames ainda mais desafiadores.

O jogo tem lançamento previsto para 17 de outubro e também será totalmente traduzido para o português brasileiro.

Donkey Kong Country Returns HD

Não poderia faltar um jogo de Wii ou Wii U remasterizado para o Switch, quase uma tradição da Nintendo em suas últimas apresentações. Dessa vez, a "vítima" foi Donkey Kong, que terá o jogo de Wii "Donkey Kong Country Returns" relançado mais uma vez –já houve um relançamento em 2013 para o 3DS.

A esperança é que o remake, que deve chegar às lojas em 16 de janeiro do ano que vem, seja um lançamento estratégico para esquentar o público para um título inteiramente novo do carismático macaco, que também vai protagonizar novas áreas nos parques da Universal.

Será que Donkey Kong voltará a dar as caras junto com o novo console da Nintendo?

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Cat Quest 3

(PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

Experimentei uma demonstração do terceiro título dessa fofíssima franquia de jogos de RPG protagonizada por gatos. O game, que mantém a estrutura dos jogos anteriores, misturando exploração e ação em um mundo aberto com visual 2,5D, traz como grande novidade a possibilidade de navegar e travar intensas batalhas marítimas. O sistema de combate também foi incrementado, mas o espírito de jogo casual continua o mesmo. Ainda assim, prepare-se para ser desafiado, principalmente contra os chefões. O jogo tem lançamento previsto para 8 de agosto.

Imagem do jogo 'Cat Quest 3' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A TecToy anunciou em evento virtual sua volta ao mercado de games com o lançamento do Zeenix, um PC portátil gamer nos moldes do Steam Deck. Além do novo equipamento, que funcionará com sistema operacional Windows, a empresa anunciou uma linha completa de periféricos e a criação de uma publicadora de games, a TecToy Game Studios, que trabalhará principalmente com títulos desenvolvidos no Brasil.

A Paradox cancelou o jogo "Life By You", prometido concorrente da franquia "The Sims", com lançamento previsto para setembro. Logo após o cancelamento, a publicadora anunciou o fechamento do estúdio Paradox Tectonic, subsidiária criada em 2019 e responsável pelo desenvolvimento do game.

Após passar por um processo de reestruturação que levou à demissão de 1.500 funcionários e o cancelamento de 80 projetos, o grupo Embracer afirmou que aposta em um novo pacote de políticas de uso de inteligência artificial para "aumentar massivamente" sua produção de games. Segundo a empresa, a IA permitirá criar experiências mais envolventes e imersivas.

Hidetaka Miyazaki, criador da série "Dark Souls" e presidente da FromSoftware, afirmou em entrevista à revista PC Gamer que se recusa a demitir funcionários do seu estúdio. Ele lembrou o exemplo de Satoru Iwata, presidente da Nintendo que diminuiu seu salário pela metade para evitar demissões durante uma crise na empresa em 2013. "Iwata disse que 'pessoas que têm medo de perder seus empregos têm medo de fazer coisas boas.' Estou parafraseando, mas compartilho totalmente dessa opinião", afirmou.

Shigeru Miyamoto, lendário criador da série "Super Mario Bros.", afirmou em publicação da Nintendo nas redes sociais que a sequência do filme de animação baseado nos personagens criados por ele estreará no Japão em 24 de abril de 2026.

São Paulo recebe a partir desta quarta (26) a primeira Gamescom Latam, evento satélite da Gamescom, considerada a maior feira de games da Europa. O evento é realizado na São Paulo Expo e vai até domingo (30). Ingressos estão à venda no site do evento.

Já estão disponíveis os ingressos para a quarta edição da PerifaCon, convenção de cultura nerd da periferia, que acontece entre os dias 27 e 28 de julho na Fábrica de Cultura de Diadema. As entradas podem ser reservadas gratuitamente no site da Sympla.

A oitava edição do Prêmio eSports Brasil, principal premiação nacional dos esportes eletrônicos, ganhou uma data. O evento acontecerá em 12 de dezembro, às 21h, em São Paulo, com 24 categorias de premiação, incluindo duas decididas por voto popular.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

27.jun

"Luigi's Mansion 2 HD": R$ 299 (Switch)

"NeoSprint": R$ 94,95 (Xbox X/S, Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Tchia": R$ 89 (Switch)

28.jun

"Spy x Anya: Operation Memories": preço não disponível (PS 4/5, Switch)

2.jul

"Final Fantasy XIV: Dawntrail"*: R$ 107,99 (PC), R$ 214, 90 (PS 4/5), R$ 251,43 (Xbox X/S)

"Resident Evil 7: Biohazard": preço não disponível (Mac, iOS)

"The First Descendant": grátis (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

*Expansão