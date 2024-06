Noam Chomsky recebe alta e continua tratamento em casa, afirma boletim médico

São Paulo

O filósofo e linguista americano Noam Chomsky, de 95 anos, recebeu alta nesta terça-feira (18) e seguirá tratamento em casa, segundo boletim médico do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde estava internado.

Chomsky sofreu um AVC em julho de 2023, resultando em significativas dificuldades na fala e no entorpecimento do lado direito do corpo. Antes disso, ele sempre dirigia seu carro e dava aulas, estudando e escrevendo sobre linguagem, ciência e política.

O filósofo e linguista americano Noam Chomsky - Heuler Andrey/AFP via Getty Images/BBC News Brasil

Professor emérito de linguística do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, foi atendido por médicos locais.

Ele é casado com a carioca Valeria Chomsky, também linguista. Ela conversou com vários médicos, alguns deles brasileiros. Viu que o marido melhorava —reconhecia pessoas, recuperava a consciência e se comunicava com dificuldade decrescente.

Ela concluiu que, para acelerar sua melhora, era melhor modificar o tratamento. Decidiu trazê-lo para São Paulo, onde o casal tem uma residência desde 2015 —vivem entre lá e cá. Era o que médicos também aconselhavam, por acharem que ele receberia cuidados específicos. Ele foi internado numa unidade de terapia intensiva e era visitado diariamente por neurologista, fonoaudiólogo e pneumologista.