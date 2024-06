Relembre os cinco principais sucessos de Chrystian, que fez dupla com Ralf

São Paulo

A virada para o sertanejo, na carreira de Chrystian, que morreu na noite desta quarta-feira, aos 67 anos, vítima de problemas renais e cardíacos, só se deu nos anos 1980, uma década após emplacar sucessos, cantando em inglês, uma exigência das gravadoras da época. Só então ele se juntou ao irmão para formar a dupla Chrystian e Ralf, que passou a rodar o país.

Chrystian no programa The Noite com Danilo Gentili - Lourival Ribeiro jun.2024/SBT

A seguir, relembre as cinco canções mais conhecidas da dupla sertaneja.

Chora Peito (1986)

Foi com essa canção que a dupla se projetou em todo o país. Era o hit de 'Chrystian e Ralf', que ganhou o disco de platina, tamanho sucesso comercial. Já ali os irmãos anunciavam as letras românticas que notabilizariam a dupla, como está no refrão "Chora Peito/ me mata de uma vez."

Ausência (1987)

No quinto álbum da dupla, essa canção firmou os dois artistas nacionalmente, vendendo 750 mil cópias. "Ausência" dividia espaço, na obra, com interpretações de "Mito", composição de Roberta Miranda, e "Pagode", escrita por Tião Carreiro & Carreirinho.

Saudade (1988)

Neste ano, a dupla fez uma incursão pela música country, tão típica da cultura americana. "Saudade", de Chrystian e Ralf, virou tema da novela "Pacto de Sangue", da TV Globo, passo determinante para que eles fossem considerados a melhor dupla sertaneja pelo Prêmio da Música Brasileira e fizessem uma turnê nos Estados Unidos.

Nova York (1989)

Tendo feito uma turnê nos Estados Unidos, a dupla misturou o "american dream" à uma história de amor em Nova York. O personagem descrito na canção sonha em levar a namorada para a maior cidade dos Estados Unidos.

Minha Gioconda (1996)

Chrystian e Ralf, comemorando uma década de carreira, voltaria às novelas, agora em "Rei do Gado", um clássico da teledramaturgia brasileira, escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na ocasião, a dupla cantou com Agnaldo Rayol.