Rock in Rio, a cem dias do início, tem ingressos à venda para Ed Sheeran e 'Dia Brasil'

São Paulo

O Rock in Rio, que celebra nesta quarta-feira o marco de cem dias até o início do evento, ainda tem ingressos à venda para três de seus cinco dias de apresentações.

Para o primeiro final de semana do evento, que comemora seus 40 anos, há entradas disponíveis para o dia 15 de setembro, um domingo, quando se apresentam no palco Mundo os grupos Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso.

O cantor britânico Ed Sheeran - Divulgação

O dia 19, que marca o início da segunda etapa do festival, numa quinta-feira, também tem ingressos à venda, com shows de Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão no palco principal. Também é possível comprar entradas para o dia 21, um sábado, quando haverá apresentações apenas de artistas brasileiros, em todos os palcos, no "Dia Brasil".

Os shows serão temáticos de gêneros musicais. No show "Pra Sempre Rock", por exemplo, cantam Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido. Os artistas sobem ao palco um atrás do outro, emendando as suas apresentações.

O "Dia Brasil" também terá shows de MPB, trap, pop, funk, samba, rap, música eletrônica, clássica e indígena, além de bossa nova, soul e jazz.

A iniciativa, encampada pelo empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, ainda marca a primeira vez que cantores de sertanejo, o gênero musical mais ouvido do país, subirão ao palco do festival ao longo de seus 40 anos.

Para este show, vão se apresentar a dupla Chitãozinho & Xororó ao lado de Ana Castela, Junior, Luan Santana e Simone Mendes, ex-dupla de Simaria.

Os dias 21 —liderado por Travis Scott e Ludmilla—, 14 —com Imagine Dragons e Lulu Santos—, 20 —com Katy Perry e Ivete Sangalo— e 22, o encerramento, com Shawn Mendes, Mariah Carey e Luísa Sonza, já não têm mais ingressos disponíveis para venda.

Os ingressos custam R$ 795, com meia entrada para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, além de profissionais da educação e garis da cidade do Rio de Janeiro. Clientes do banco Itaú têm 15% de desconto na compra, com o tíquete à venda por R$ 675,75.

Quem comprar as entradas terá desconto de até 35% para visitar pontos turísticos da capital fluminense —Bondinho do Pão de Açúcar, Cristo Redentor, AquaRio, BioParque, Trem do Corcovado e a Yup Star, a roda gigante da cidade.