Série sobre Karl Lagerfeld e 'Adão Negro': o que ver no streaming nesta quinta

São Paulo

A minissérie "Tornando-se Karl Lagerfeld", em seis episódios, narra a ascensão do estilista na alta-costura dos anos 1970, sua rivalidade com Yves Saint Laurent e seu longo romance com o ambicioso dândi Jacques de Bascher, que eventualmente também se envolveu com Saint Laurent.

Cena da série 'Tornando-se Karl Lagerfeld', da Star+ - Divulgação

Lagerfeld, interpretado pelo ator alemão Daniel Brühl, ficou famoso como diretor criativo das marcas Chanel e Fendi por décadas e morreu há cinco anos.

Star+, classificação indicativa não indicada

Blue Jean

No Reino Unido de 1988, o governo conservador de Margaret Thatcher está prestes a aprovar uma lei que estigmatiza gays e lésbicas, forçando Jean, uma professora de educação física, a viver uma vida dupla. A chegada de uma nova aluna, ameaçando revelar a segredo da professora, dispara uma crise que vai afetar Jean profundamente.

Mubi, 14 anos

Sweet Tooth

Temporada final da aventura de fantasia sobre um menino cervo chamado Gus. Ele procura sua mãe em um mundo pós-apocalíptico e todos os caminhos apontam para o Alasca, para onde ele parte com a humana Ursa, sua irmã híbrida Wendy e o andarilho Jeep.

Netflix, 14 anos

Adão Negro

Nascido há mais de 5.000 anos com poderes herdados de deuses egípcios, Adão sai de sua tumba para levar ao mundo seu senso de justiça. Um filme sobre o anti-herói do universo DC Comics e estrelado por Dwayne Johnson.

HBO Plus, 22h, 14 anos

Blue Bloods

Danny e Baez se aliam à antiga parceira de Danny, Jackie, para encontrar um assassino que imita os padrões de um criminoso de casos anteriores. Final da 13ª e penúltima temporada da série.

Universal TV, 22h20, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado é o pianista Cristian Budu. Nascido em Santo André, na Grande São Paulo, de pais romenos, já se apresentou mundo afora e acaba de lançar o disco "Pianolatria", com obras de brasileiros.

GloboNews, 23h30, livre