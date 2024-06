Travis Scott vende camisas estampadas com foto tirada pela polícia após prisão

São Paulo

O cantor Travis Scott, atração do Rock in Rio deste ano, decidiu lucrar a partir de um problema com a polícia. Após ser preso sob suspeita de embriaguez, o rapper anunciou a venda de camisas estampadas com uma foto que a polícia tirou dele para o boletim de ocorrência.

Com tamanhos que variam do pequeno ao extra grande, as peças custam US$ 35, aproximadamente R$ 190.

Foto do fichamento de Travis Scott na polícia - via REUTERS

De acordo com o site que vende as peças, parte do valor da compra será repassado para a fundação Cactus Jack, voltada para a educação de jovens.

Travis Scott foi preso nesta quinta-feira na Flórida acusado de embriaguez em público e invasão de propriedade, segundo o TMZ.

O cantor foi levado sob custódia por policiais na Marina de Miami Beach durante a madrugada. Procurada, a equipe dele ainda não havia se pronunciado.

Travis Scott vende camisas estampadas com foto que a polícia tirou para boletim de ocorrência - Reprodução

O músico é nascido em Houston e é pai de dois filhos, frutos de um relacionamento com Kylie Jenner.

Conforme o New York Post, Travis pagou a fiança de US$ 650 (equivalente a R$ 3.500) e deverá ser liberado na manhã desta quinta-feira.

Em fevereiro, o rapper foi confirmado como principal atração do primeiro dia do Rock in Rio 2024. Ele fecha a noite do Palco Mundo no dia 13 de setembro.