O ator britânico William Russel, uns dos quatro atores do elenco principal de Doctor Who, morreu aos 99 anos. O ator interpretava Ian Chesterton, um professor que fazia parte da tripulação que navegava pelo universo na Tardis, a nave disfarçada de cabine telefônica.

O ator William Russel - Divulgação

O ator se juntou ao seriado na estreia, em 1963, e participou de episódios até 1965, quando deixou o elenco. Em 2022, ele retornou para uma participação especial no episódio "The Power of the Doctor", de 2022. O retorno às telas garantiu a Russel o recorde de maior espaço entre aparições na televisão, 57 anos e 120 dias entre uma aparição e outra.

Além de Doctor Who, Russel participou das séries "The Adventures of Sir Lancelot" e "Coronation Street". No cinema, atuou nos filmes "The Man Who Never Was", "The Great Escape" e no "Superman" de 1978.