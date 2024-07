Atriz Rashida Jones, da série 'Sunny', diz que a solidão é o que faz a vida andar

São Paulo

Em uma cena da série "Sunny", recém-lançada pela AppleTV+, um dos personagens diz que "a solidão é uma pandemia global". "Sunny" pode ter humor, drama e até uma trama misteriosa de crime. Mas é, acima de tudo, uma série sobre a solidão. É possível ver todos os personagens principais lidando com algum tipo de isolamento, de abandono. Rashida Jones concorda.

"Sim, é uma série sobre solidão", diz a atriz americana de 48 anos que é protagonista e uma das produtoras. "E sobre pertencimento, isolamento. Creio que a solidão faz parte do ser humano, da dinâmica da vida. Acredito que a solidão é que dispara nosso desejo de contato, o que faz a vida andar." E a vida de Suzie, sua personagem, vira de pernas para o ar.

Hidetoshi Nishijima e o robô Sunny, da série da AppleTV+ 'Sunny' - Divulgação/AppleTV+

Ela é uma americana que vai morar no Japão e ali se casa com Masa, um engenheiro que desenvolve geladeiras numa empresa de tecnologia. Um dia, Masa e o filho deles, Zen, de sete anos, são vítimas de um desastre aéreo. Suzie cai em depressão e é surpreendida com uma encomenda entregue em sua casa.

Sunny é uma robô feita para fazer companhia a humanos. A surpresa é que a bot foi concebida por Masa. Suzie descobre que o marido mentiu a ela durante anos. Ele trabalhava na criação dos bots mais complexos da indústria japonesa. No decorrer dos episódios, Suzie vai perceber que há chances de seu marido e seu filho terem sido assassinados. A partir daí, a trama ganha ares de thriller.

O primeiro dos dez episódios tem ritmo intenso. Há uma cena violentíssima na abertura, depois Suzie passa por uma constrangedora e engraçada cerimônia oriental de luto, e logo vem o primeiro encontro entre Suzie e Sunny. Seria esse início vertiginoso obrigatório para chamar a atenção da geração TikTok, que precisa de estímulo rápido?

"Capturar o interesse das pessoas é um compromisso do que a gente faz, e existe uma competição muito dura pela atenção do público. Temos que manter um bom ritmo nos dez episódios, então às vezes a ação é bem rápida mesmo, mas tem os momentos em que eu apareço sentada, em sofrimento", afirma a atriz. "Então são muitas situações diferentes. Espero que a ligação do público com a série seja diversa, como é a vida de verdade."

Rashida admite que muita gente está assustada com o avanço da inteligência artificial. Com seu visual fofo, de formas arredondadas, Sunny pode parecer graciosa, mas no andamento da história quem assiste vai observar cenas que podem levar a considerar a bot uma ameaça.

"Creio que quando Katie Robbins criou a série, a ideia era tornar Sunny a mais complexa possível. Uma espécie de analogia ao modo como os humanos são. Somos complicados e nunca conhecemos os outros suficientemente. Ela pode parecer boa ou má, pode parecer assustadora, mas em outros momentos vulnerável."

A voz de Sunny é da atriz americana Joanna Sotomura. Rashida conta que ela ficava no set, fora do alcance das câmeras. "Joanna usou um capacete que capta as expressões faciais e isso foi transmitido simultaneamente para Sunny. Eu assim pude ouvir Joanna e ver suas expressões na tela que é o ‘rosto’ de Sunny. Tecnicamente falando, eu e Joanna contracenamos, estávamos no mesmo ambiente."

Muitos atores dizem que nunca é bom fazer cenas com crianças ou animais, porque eles roubam a atenção. Para Rashida, o mesmo pode ser dito sobre robôs. "É desafiador, porque as pessoas vão prestar mais atenção ao robô. E eu tenho que trabalhar o tempo todo tendo uma conversa natural com um aparelho controlado remotamente por técnicos, como se fosse alguém de verdade."

Os personagens femininos dominam a série. Além de Suzie e, claro, Sunny, há a sogra, uma nova amiga e uma vilã ligada à Yakuza, a máfia japonesa. Além da criadora da série, Katie Robbins, "Sunny" tem produtoras, diretoras e roteiristas mulheres.

"Eu adoro contar histórias sobre parcerias de mulheres, é algo forte na minha vida, desde minha relação com minhas irmãs", diz Rashida, que é filha do renomado produtor musical Quincy Jones, que tem mais seis filhas.

Com uma vasta filmografia, que inclui o sucesso da série "Parks and Recreation" (2009-2015), Rashida tem trabalhado simultaneamente como atriz e produtora. Mas ela não revela se "Sunny" terá segunda temporada. "Gostaria de ter essa resposta, mas ainda não sei. Vamos ver como a primeira se sai."