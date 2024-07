'Dança dos Famosos' chega à final: o que ver na TV e no streaming no domingo

O quadro Dança dos Famosos do Domingão chega à final com três semifinalistas, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado.

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado, finalistas do Dança dos Famosos 2024 - Montagem/Globo

A última eliminatória terá samba e tango e tem como convidados especiais o ator Antonio Banderas, as apresentadoras Ana Maria Braga e Fátima Bernardes e a nova contratada Eliana. Espera-se que Fátima Bernardes dance com Banderas.

TV Globo, 18h10, livre

Balaio Globonews

A apresentadora Bete Pacheco percorre alguns quilômetros de arte urbana exposta pelas ruas de São Paulo, conhece a instituição cultural criada para promover e preservar o grafitti e conversa com os artistas Rui Amaral, Eduardo Kobra, Nenê Surreal e Tody One.

GloboNews, 18h, livre

Psicopata Americano

Patrick é um jovem executivo rico, obcecado por sucesso e que esconde sua psicopatia dos amigos. Mas o ódio pelo mundo e desprezo pelos outros acabam transformando-o em um brutal assassino em série. Sátira de terror protagonizada por Christian Bale.

Telecine Cult, 22h, 18 anos

Meninas Malvadas

Cady Heron entra em uma nova escola e se aproxima das meninas populares, mas acaba se apaixonando pelo ex-namorado da líder, Regina George. As duas se tornam inimigas, dificultando ainda mais o cotidiano do ensino médio. Nova versão do filme de 2004.

Paramount+, 12 anos

Politicamente Incorretos

Nesta comédia espanhola que satiriza a polarização política do país, dois assessores de imprensa rivais são forçados a trabalhar juntos e, apesar dos embates políticos, formam um vínculo inesperado, que acaba repercutindo nas eleições presidenciais.

Netflix, 12 ano

Quantos Dias. Quantas Noites

Com a expectativa de vida ultrapassando os cem anos, este documentário brasileiro realiza um mergulho profundo nos propósitos da existência. Especialistas e pensadores discutem as oportunidades e as desigualdades, bem como nossa conexão com o tempo e com a idade.

Aquarius, 10 anos