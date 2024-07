Elena Ferrante lidera os 100 melhores livros do século do New York Times; veja lista

Nova York | The New York Times

O jornal americano The New York Times organizou uma votação com mais de 500 escritores, críticos e jornalistas para eleger os cem melhores livros publicados neste século.

O projeto teve como votantes nomes que foram de Stephen King a Min Jin Lee, de Marlon James a Sarah Jessica Parker. Cada um decidiu o que era "melhor livro" conforme bem entendeu, e o único critério de elegibilidade foi a publicação em inglês a partir de 1º de janeiro de 2000.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace como Lenu e Lila adolescentes em 'A Amiga Genial', série da HBO que adapta o livro de Elena Ferrante - Divulgação

A italiana Elena Ferrante ficou em primeiro lugar na lista com seu best-seller "A Amiga Genial", e também aparece na lista com o quatro e último volume da série, "História da Menina Perdida", e com o romance "Dias de Abandono".

Outros autores que surgem múltiplas vezes na lista são Philip Roth, Hilary Mantel, George Saunders, Zadie Smith, Denis Johnson e Jesmyn Ward.

Mas as histórias que encabeçam o ranking também incluem o êxodo de milhões de afro-americanos do Sul para o Norte, a ascensão de Thomas Cromwell no Reino Unido; e uma série de assassinatos não resolvidos em uma cidade fronteiriça mexicana.

Veja a lista completa a seguir, com as respectivas editoras brasileiras nos casos em que o livro foi publicado por aqui.