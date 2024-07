'Eu quero que se f...', diz Maria Adelaide Amaral sobre patrulhas digitais

São Paulo

Os escritores Ivan Ângelo e Maria Adelaide Amaral tiveram um encontro bem-humorado, na manhã deste domingo (7), na Feira do Livro, em São Paulo. Para além da discussão sobre literatura em si, boa parte da conversa foi sobre histórias do passado de ambos —o que incluiu os anos de formação na literatura, os círculos intelectuais de Belo Horizonte e São Paulo e a cena de revistas literárias que já existiram no Brasil.

Ângelo, nascido em Barbacena (MG) em 1936, divulga na feira do livro seu último romance, "Vida ao Vivo" (Companhia das Letras). Já Amaral, que nasceu em Portugal em 1942 e veio para o Brasil aos 12 anos, acaba de relançar "Aos Meus Amigos", publicado originalmente em 1992.

A autora Maria Adelaide Amaral no último dia da Feira do Livro - Rafaela Araújo/Folhapress

O ponto alto da conversa foram as lembranças do que os dois viveram na época do regime militar. O assunto veio à tona quando a mediadora, a jornalista Marta Góes, questionou os dois se ataques nas redes sociais se assemelhavam à censura do regime de alguma forma.

"Eu não frequento as redes. Para falar a verdade, estou me lixando se gosta, se não gosta, se patrulham ou não… Estou nem aí", disse Amaral, arrancando risos da plateia.

O assunto serviu de deixa para que a autora, conhecida também por suas novelas e minisséries, recordasse as vezes em que ela e amigos precisaram ajudar perseguidos políticos a se proteger.

Ela contou que vai roteirizar um filme baseado no livro "Em Nome dos Pais" (Intrínseca), no qual o jornalista Matheus Leitão conta a história dos pais, os jornalistas Míriam Leitão e Marcelo Netto, presos e torturados pela ditadura.

"É importante voltarmos a falar sobre isso, para não esquecermos. O grande objetivo do Matheus é esse. E me sinto parte dessa missão. Para que nunca mais aconteça. Não sei se teremos essa força, mas acho fundamental", afirmou Amaral.

Já Ivan Ângelo recordou o dia em que foi levado, junto ao jornalista Geraldo Mayrink (1942-2009), para ser interrogado pela Operação Bandeirantes.

"Levaram-nos encapuzados, os homens todos de metralhadoras, revólveres. Disseram que não podíamos trocar uma palavra. Queriam saber nossa relação com Fernando Gabeira", afirmou o escritor.

À época, Gabeira tinha participado do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick.

"Falaram que se nossa história não batesse, iríamos 'lá para baixo', o que seria o horror. Mas estávamos muito tranquilos, porque não tínhamos nenhum envolvimento com o Gabeira depois do sequestro", afirmou ele. "Foi uma mentira, porque uma vez ele ficou com saudade e veio nos visitar. Demos uma volta pela cidade, com o Gabeira disfarçado, de bigode."

Os dois lamentaram a perda de influência da literatura de ficção na sociedade, com a redução de espaços dedicados a ela.

"Hoje você pode ter as redes sociais, mas o nível de profundidade [dos suplementos literários de antes] não existe mais", disse Amaral.

A novelista, sempre eloquente, arrancou risos da plateia em vários momentos. O encontro acabou em um momento desses: questionados por alguém da plateia sobre que conselhos dariam a jovens escritores, Ângelo falou da importância da leitura. Mas Amaral acrescentou: "Vejam tanto os bons quanto os maus filmes, a boa e a má literatura. Quando fui para a TV, o que mais me ajudou foi a má literatura. E também o bolero, os sambas-canções… Tudo é alimento."

Mais cedo, o palco principal recebeu um encontro entre a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha e autora de "Manifesto Antimaternalista" (Zahar), e a psicóloga guarani Geni Núñez, autora de "Descolonizando Afetos".

Entre outros assuntos, as duas discutiram as funções de cuidado na sociedade, sempre delegadas às mulheres —ao mesmo tempo em que são negligenciadas.

"Além de pensar a divisão sexual do cuidado, temos que pensar a própria ética do cuidado numa sociedade que não pensa nisso, que se baseia na exploração. Vamos transformar o cuidado no que tem o maior valor. A sociedade não vê o cuidado como algo importante", disse Iaconelli.

Já Núñez explicou como esse tema é tratado pelos guaranis, sugerindo uma solução. "Gosto da narrativa de que podemos ter várias formas de cuidar, mas a saúde está no quanto isso circula, quando é redistribuído", afirmou.