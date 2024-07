Filme de Lil Nas X e Sylvester Stallone: o que ver na TV e no streaming no sábado

O documentário "Long Live Montero" acompanha o rapper Lil Nas X ao longo de 60 dias durante a primeira turnê do seu álbum de estreia, o elogiado "Montero", pela América do Norte. Dividido em três partes, chamadas renascimento, transformação e ser, o filme é um retrato íntimo de um artista pioneiro, negro e queer e que entusiasma os fãs com a mesma paixão que irrita seus críticos e detratores.

Pôster do documentário sobre Lil Nas X - Divulgação

Disponível para aluguel e compra nas plataformas Amazon Prime Video, Claro TV+, Google Play, Apple TV+ e Vubiquity, 14 anos

Atravessando a Ponte: O Som de Istambul

O filme escrito e dirigido por Fatih Akin é uma viagem sonora por Istambul, a cidade que liga a Europa e a Ásia e desafia as noções de Oriente e Ocidente. Ele analisa a vibrante cena musical que inclui a música tradicional turca, o rock e o hip-hop.

Mubi, livre

Goyo

Goyo está no espectro autista, adora Vincent van Gogh e trabalha como guia no Museu Nacional de Belas Artes em Buenos Aires. Sua rotina vira de cabeça para baixo quando ele se apaixona por Eva, a nova segurança do museu, que, por sua vez, deixou de acreditar no amor. Filme argentino dirigido por Marcos Carnevale.

Netflix, 14 anos

Aniversário Sylvester Stallone

Para celebrar os 78 anos do ator, o canal programou quatro filmes protagonizados por Stallone —"D-Tox" (15h50, 16 anos); "Condenação Brutal" (17h20, 16 anos); "Rota de Fuga" (19h, 14 anos) e "Rambo 2: A Missão" (21h, 14 anos).

Megapix, a partir de 15h50

Joel Meyerowitz: O Pulso da Rua

Documentário sobre o premiado fotógrafo de rua americano que faz parte do acervo ou de exposições em mais de 350 museus e galerias de arte de todo o mundo.

Film&Arts, 18h15, livre

Os Três Mosqueteiros: Milady

No novo capítulo da obra de Alexandre Dumas, D’Artagnan se une à Milady para salvar Constance e restabelecer a ordem na França, que vive em pleno caos. Estrelado por Eva Green e François Civil.

Telecine Premium, 22h, 16 anos