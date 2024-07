José Hamilton Ribeiro recebe fãs na Feira do Livro para assinar 'O Gosto da Guerra'

São Paulo

No fim da tarde, na praça Charles Miller, uma fila com alguns rostos conhecidos do jornalismo se formou para o pré-lançamento da reedição de "O Gosto da Guerra", de José Hamilton Ribeiro, no estande da Companhia das Letras na Feira do Livro.

O jornalista José Hamilton Ribeiro no lançamento da nova edição do clássico 'O Gosto da Guerra e Outras Reportagens da Revista Realidade' - Rafaela Araújo/Folhapress

Antes de deixar seu refúgio rural em Uberaba (MG) e vir a São Paulo para a Feira do Livro e o lançamento oficial da obra, na quarta-feira (10), no MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, Ribeiro estava preocupado com o frio paulistano.

De boina e cachecol, ele precisou desviar do sol forte que começava a se pôr no Pacaembu, enquanto recebia, aos abraços e sorrisos, amigos e admiradores de seu trabalho.

Lançado pela coleção Jornalismo Literário, da Companhia das Letras, o livro reúne o relato o clássico da guerra do Vietnã de 1969 e outras reportagens publicadas na revista Realidade, que circulou de 1966 a 1976 sob a asa da Abril.

Ribeiro tem uma carreira jornalística de sete décadas, mesmo número de prêmios Esso que acumulou ao longo do período.

Foi na cobertura da guerra do Vietnã que sofreu um acidente com uma mina terrestre. A ocorrência lhe custou a perna esquerda. A história rege "O Gosto da Guerra", que ganha posfácio da repórter especial da Folha Patrícia Campos Mello.