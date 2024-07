Mia Goth, de 'Maxxxine', diz que terror tem bons papéis femininos, mas quer ir além

The New York Times

Não a chame de "scream queen".

Mia Goth pode ter acumulado uma filmografia dominada por obras de terror como "A Cura", "Suspiria" e "Piscina Infinita", mas ela prefere não se limitar.

"Eu não quero ser rotulada", disse a atriz de 30 anos de Londres em uma entrevista em vídeo. "Eu quero fazer de tudo." Ainda assim, seu trabalho envolve bastante gritaria, e ela é muito boa nisso.

A atriz Mia Goth, estrela dos filmes da trilogia 'X', em Los Angeles, em 2024 - Amy Harrity/The New York Times

A trilogia "X" não é exceção. Dirigidos por Ti West, os filmes acompanham as vidas e crimes de Pearl e Maxine, ambas interpretadas por Goth. Quando as conhecemos no primeiro filme, "X", Pearl (Goth sob uma porrada de próteses) é uma mulher mais velha sexualmente privada com tendências assassinas, e Maxine é uma jovem atriz pornô que sonha em se destacar.

Elas se encontram quando Maxine chega a uma fazenda para uma produção de um filme pornô sendo rodada lá, mas seus anfitriões, Pearl e seu marido, entram em conflito com a equipe e as coisas ficam sangrentas rapidamente.

O segundo longa, "Pearl", serve como a história de origem da protagonista, e trouxe a Goth maior reconhecimento por sua atuação ousada e memorável. O terceiro, "MaXXXine", que entra em cartaz nesta quinta nos cinemas, continua com sua personagem-título em Hollywood quando ela finalmente tem uma oportunidade. Todos são ancorados pelo trabalho de Goth, que permanece profundamente sincero mesmo enquanto se torna deliciosamente desequilibrado.

Distribuídos pela A24, cada filme brinca com estilos e épocas diferentes, com "X" se baseando no cinema de exploração dos anos 1970, "Pearl" prestando homenagem aos melodramas do início da Technicolor e "MaXXXine" assumindo o estilo de slasher dos filmes B dos anos 1980.

Em uma entrevista abrangente, Goth falou sobre trabalhar na trilogia e filmar logo após o nascimento de sua filha, agora com cerca de dois anos, com Shia LaBeouf.

Ela disse que não poderia comentar sobre o processo movido por um figurante contra ela, West e A24, alegando que ela o chutou intencionalmente no set de "MaXXXine". Ela disse que era "muito grata pelo apoio da A24".

Ela também falou sobre Joan Jett, barracas de tacos e ganhar confiança como artista. Estes são trechos editados da conversa.

"X" e "Pearl" se tornaram filmes queridos nos círculos de terror. O que você acha que torna esses personagens tão atraentes, especialmente para as jovens mulheres?

Tem algo bem "foda-se" nelas, sobre quem elas são e sobre o que elas querem. Há algo realmente atraente nisso e que toca as pessoas —elas veem isso e isso ressoa dentro delas. Estou apenas me divertindo com elas. Acho que as pessoas apreciam isso.

Você poderia falar sobre como sua relação com esses dois personagens mudou ao longo dos três filmes?

Minha confiança como artista provavelmente foi o que mais evoluiu durante os três filmes. Lembro de filmar "X" e estar muito insegura. Foi a primeira vez que estava trabalhando com a A24, e eles significavam muito para mim. Eu estava tentando causar uma boa impressão. Com o tempo, isso desapareceu, e fiquei mais preocupada com o trabalho e não com o resultado. Quando cheguei a "Pearl", me senti tão aquecida, e isso realmente influenciou como retratei a personagem.

Com "MaXXXine", filmamos em Los Angeles. Eu pude ir para casa. Tinha acabado de ter minha filha. Me senti realmente empoderada. Eu e Ti tivemos uma ótima relação de trabalho, e várias pessoas que trabalharam na equipe de "X" e "Pearl" vieram para "MaXXXine". Foi como uma família. Parecia uma festa. Acho que isso realmente se traduz no filme que acabamos fazendo.

Você foi uma das produtoras de "MaXXXine". Houve alguma ideia que você trouxe para o set ou para o roteiro que te deixou animada?

Provavelmente o elenco. Eu não tive muita influência no roteiro desta vez. Isso foi tudo do Ti. Quanto à escolha do elenco, eu tive mais participação. Nós fazíamos um brainstorm sobre atores que achávamos que seriam certos para o papel. Foi um processo bem empolgante.

Tinha alguma música que você ouvia muito enquanto filmava?

Eu fiz uma playlist enorme para isso. Música é uma parte tão importante da preparação para cada filme que faço. Talvez Joan Jett, "I Love Rock 'N Roll". Eu ouvia essa música constantemente na época. Ela me deu a energia e a confiança que eu precisava para Maxine —quem ela é e onde ela está no mundo quando a conhecemos.

Maxine espera que seu papel em um filme de terror lhe traga mais sucesso comercial. Sua carreira tem sido em grande parte em filmes de gênero. Você tem algum desejo de fazer papéis dramáticos mais tradicionais, ou há algo sobre o trabalho de gênero que lhe atrai?

O gênero de terror realmente me acolheu. Tem sido muito bom, e houve uma troca mútua —eu também abracei o gênero de terror. Acho que o gênero tem ótimos papéis para mulheres que são mais difíceis de encontrar em outros gêneros. Seria bobo da minha parte recusar a oportunidade de explorar todos esses personagens realmente grandes. Mas tendo dito tudo isso, eu gostaria de explorar.

Você tem interesse em produzir mais no futuro?

Eu adoraria produzir mais. Estudos de personagens. Filmes com muito pouco enredo. Eu amo pessoas. Não gosto de enredo. Meus filmes favoritos são sobre pessoas: elas no banheiro delas ou elas em um quiosque de tacos tentando escolher qual taco comer. Ou um rubor —alguém toca alguém no ombro e elas coram. Pequenos momentos. Mas são tão grandiosos para mim.