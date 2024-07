São Paulo

O cantor italiano Pino D'Angiò, conhecido por músicas como "Perdoni Tenente" e "Ma Quale Idea", da trilha sonora da novela "Terra e Paixão", morreu no sábado, aos 71 anos. A notícia foi compartilhada no Instagram do cantor por sua família. O comunicado não diz a causa da morte.

Capa do álbum "...Balla!", de Pino D'Angiò - Reprodução

"Não há palavras para descrever a escuridão deste momento", diz a nota publicada. "Você foi o presente mais bonito que a vida poderia dar àqueles que tiveram o privilégio de te conhecer."

"Sua alma dançou por felicidades e tristezas, sempre com a força gentil de um leão sorridente. Tudo, além da imaginação. É isso o que você foi, é e sempre vai ser."

Pino D'Angiò nasceu em Pompeia em 1952 e fez sucesso nos anos 1980, principalmente na Itália e na Espanha. Ele é considerado um pioneiro do rap italiano.

O ator Rainer Cadete, que fez Luigi em "Terra e Paixão" e teve "Perdoni Tenente" como sua trilha sonora, comentou a morte do músico em seu Instagram. "Recebi a notícia que o cantor Pino D'Angiò faleceu ontem. A música dele foi trilha sonora do meu querido Luigi, e me acompanhou muito em Terra e Paixão. Vá em paz!".