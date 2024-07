Por que ainda queremos ouvir a 'Ode à Alegria', de Beethoven, 200 anos depois

The New York Times

Mesmo que você não conheça a "Nona Sinfonia" de Beethoven, provavelmente conhece seu final, a famosa "Ode à Alegria".

Escrita há 200 anos, a "Ode" é elaborada como as melhores músicas pop, com frases simples e fáceis de cantar que usam as mesmas técnicas que você ouve em um sucesso de Taylor Swift hoje.

Mural de Ludwig van Beethoven em um túnel para pedestres em Bonn, na Alemanha - LEON KUEGELER/REUTERS

Mas a "Ode" é mais do que pop. É um hino supranacional que aspira a um mundo no qual "todos os homens se tornam irmãos", como diz sua letra. Sua mensagem, retirada de um poema de Friedrich Schiller, é tão ampla e acolhedora, tão não específica, que foi adotada por uma ampla variedade de pessoas e causas políticas.

Desde sua estreia, a "Ode" se tornou um símbolo de união e esperança, seja sincera ou irônica. Letras ensolaradas como "sejam abraçados, oh milhões!" e "aqui está um beijo para o mundo inteiro" a tornaram uma presença constante nas Olimpíadas.

Ela foi adotada tanto por regimes opressivos quanto pelas pessoas que protestam contra eles. Acompanha sarcasticamente o terror em "Laranja Mecânica" e "Duro de Matar", mas entretém inocentemente bebês em álbuns do "Baby Einstein" e em um esquete dos Muppets.

Por que essa música ainda exerce tanto fascínio sobre o mundo?

A resposta começa com a música. Ludwig van Beethoven nem sempre escrevia melodias cativantes, mas certamente sabia como fazê-lo. Ele arranjou canções populares e compôs temas memoráveis como a abertura de quatro notas da "Quinta Sinfonia". Nada, porém, é tão descaradamente cativante quanto a "Ode à Alegria".

Beethoven a projetou para ser facilmente cantada e difícil de esquecer. Ela está em compasso comum, com quatro batidas por compasso, e se desenrola em frases organizadas de quatro compassos. Muitas vezes há uma nota para cada sílaba do texto e, crucialmente, a extensão é de uma oitava, com a linha melódica movendo-se para cima ou para baixo na escala.

Pessoas sem treinamento musical podem aprender isso quase imediatamente, ao contrário da maioria dos hinos nacionais. "The Star-Spangled Banner", o hino dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma ampla extensão e saltos desajeitados que atrapalham até cantores profissionais.

Essa canção simples, no entanto, foi revolucionária. Antes de 1824, nenhuma sinfonia havia incluído um coro. E na "Nona" de Beethoven ele surge do nada. Os três primeiros movimentos são puramente instrumentais, e o final começa de forma semelhante.

Esse último movimento começa com o que Richard Wagner, fortemente influenciado pela "Nona", mais tarde chamou de "fanfarra do terror", um tema estrondoso que dá lugar a uma resposta recitativa, um estilo declamatório que se assemelha à fala humana, nos celos e contrabaixos. Esses instrumentos parecem desafiar a fanfarra, agindo como um ouvinte insatisfeito dizendo: "Não, obrigado. Próximo!"

A orquestra responde com um trecho do primeiro movimento da sinfonia, mas os celos e contrabaixos também rejeitam isso. Eles fazem o mesmo com trechos do segundo e do terceiro movimentos. Então, um indício da "Ode" é recebido calorosamente, e ela se desenvolve até incluir todo o conjunto.

Antes que a jubilação possa se descontrolar, a fanfarra do terror retorna. Desta vez, porém, ela não é interrompida pelos celos e contrabaixos, mas por um solista barítono. Ele quebra a quarta parede, representando Beethoven e interpretando um texto escrito pelo compositor, enquanto exclama: "Oh amigos, não esses sons!" Ele pede por músicas mais alegres. O coro responde com gritos de "alegria!", e o solista inicia a "Ode" propriamente dita.

A "Ode" é uma composição do poema "An Die Freude", de Schiller —a palavra "ode" foi adicionada para a sinfonia de Beethoven. Schiller o escreveu no estilo de um "geselliges Lied", uma espécie de canção social com versos e refrões. Abrangente e baseado em ideais do Iluminismo como confiança na razão, democracia e igualdade, ele retrata facetas da alegria, que Schiller se refere como a "filha de Elísio".

Quando este poema foi escrito em 1785, Beethoven estava crescendo em Bonn, Alemanha, uma cidade progressista envolta nos princípios do Iluminismo que influenciaram Schiller e, anteriormente, a independência americana. Schiller revisou seu texto em 1803, desiludido pela sangrenta Revolução Francesa dos anos 1790 e acreditando que sua versão anterior havia se distanciado da realidade.

Linhas que antes eram incendiárias foram suavizadas. "Pedintes se tornam irmãos de príncipes" se transformou em "todos os homens se tornam irmãos". Ainda assim, ele descartou o poema como um lapso de julgamento, politicamente e artisticamente.

Beethoven deve ter sido consciente das falhas do poema. Ao compor sua composição, ele tirou de ambas as versões, e mesmo assim apenas pedaços. Mas ele ainda era devoto do Iluminismo, especialmente diante da revolução e da ressurgência da autocracia. Ele preferia muito mais, escreveu em uma carta, "o império da mente", que ele considerava como "o mais alto de todas as monarquias espirituais e mundanas".

Teísta sem estar ligado a qualquer fé, tão político quanto um adesivo de para-choque "coexist", a "Ode" foi adotada por várias ideologias, com a visão de Elísio da música mudando no olho de cada observador.

Por isso é que foi usado tanto como propaganda nazista, até mesmo como presente de aniversário para Adolf Hitler, quanto como um começo purificador para uma nova era décadas depois.

Leonard Bernstein, logo após a queda do Muro de Berlim, liderou uma apresentação na antiga Berlim Oriental na qual substituiu a palavra "Freude" por "Freiheit", ou "Liberdade". A Orquestra da Liberdade Ucraniana fez algo semelhante. No ano passado, estreou uma tradução ucraniana do texto de Schiller para o ucraniano, com a palavra-chave sendo "slava", ou "glória", como no slogan "glória à Ucrânia!"

Na maioria das vezes, a "Ode" significa esperança. Mulheres no Chile cantaram uma versão enquanto protestavam contra o papel do regime de Augusto Pinochet nos desaparecimentos e mortes de seus entes queridos.

No Japão, a peça tradicionalmente é programada na véspera de Ano-Novo como um símbolo de renascimento, com corais formados por milhares de amadores. Para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Seiji Ozawa liderou uma apresentação que trouxe cantores de todo o mundo.

Ainda reconhecemos e ouvimos essa música porque é um chiclete musical para todas as épocas e é algo em que acreditar. O que essa crença é, nem sempre conseguimos acertar. Mas Beethoven deve ter sabido, ao continuar colocando seu tema em variações e insistindo que "todos os homens se tornem irmãos", que o Elísio será para sempre um trabalho em progresso.