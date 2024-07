Reality de namoro gay no Japão: o que ver na TV e no streaming na terça

São Paulo

No primeiro reality de namoro de pessoas do mesmo sexo do Japão, "O Namorado", nove homens gays vivem juntos, ao longo de um mês, em uma casa de praia chamada "Câmara Verde" e trabalham em um trailer de café.

Alguns querem encontrar o amor, outros procuram uma amizade para a vida toda e outros só estão em busca de crescimento pessoal. Mas todos têm a esperança de passar um verão transformador.

Netflix, 12 anos

Feito na Inglaterra: Os Filmes de Powell e Pressburger

Narrado pelo cineasta Martin Scorsese, o documentário discute o legado de Michael Powell e Emeric Pressburger, realizadores de clássicos do cinema britânico, como "Os Sapatinhos Vermelhos" (1948), "Neste Mundo e no Outro" (1946) e "Narciso Negro" (1947).

Mubi, 12 anos

O Olhar da Inocência

A comédia dirigida por Jean Becker é uma crônica sobre um grupo de amigos no interior da França nos anos 1930. Riton é um homem casado que não esquece seu primeiro amor; Garris é ex-combatente da Primeira Guerra; Pépé, um ex-caçador de escargots; e Amédée, um romântico apaixonado por literatura.

Belas Artes à La Carte, 12 anos

Considerada uma das melhores salas de concerto do mundo, a Sala São Paulo celebra os 25 anos com o mesmo programa de sua inauguração —a Segunda Sinfonia de Mahler, uma obra grandiosa conhecida como a "Ressurreição". Coros e solistas estarão sob a batuta do regente titular da orquestra, Thierry Fischer.

YouTube da Osesp, 20h, livre

Provoca

Para o ator Marcelo Serrado, a "saúde mental é o mal do século". Ele conta, em detalhes, como são os sintomas de uma síndrome do pânico, como percebe os gatilhos e como lida com a crise quando ela vem.

TV Cultura, 22h, livre

Fruitvale Station – A Última Parada

O filme venceu o festival de Sundance de 2013 e conta a história real do assassinato sem razão de um jovem negro pela polícia, chamado Oscar Grant, numa estação do metrô de São Francisco, na virada do ano de 2008 para 2009.

A&E, 22h55, 14 anos