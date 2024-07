Ruth Rocha comove fãs, adultos e crianças, e distribui autógrafos na Feira do Livro

São Paulo

A tenda dedicada a Ruth Rocha causava euforia na Feira do Livro desde o último sábado (29), quando começou a maratona literária. Estava no ar se autora nonagenária, responsável por alfabetizar e inserir gerações no mundo dos livros, viria ao evento.

Por causa da idade —Ruth fez 93 anos em março—, a organização não quis confirmar a presença da autora do clássico infantil "Marcelo, Marmelo, Martelo", publicado em 1986.

A escritora Ruth Rocha na sala de sua casa, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Mas Ruth veio. A presença dela foi anunciada nas redes e causou frisson entre os frequentadores da Feira. Meia hora antes do horário marcado para a sessão de autógrafos, já se formava uma fila de adultos e crianças para falar com a autora.

Ruth, com a mobilidade reduzida, chegou de cadeira de rodas e logo foi atacada por beijos e abraços de gente de todos os tamanhos. Apesar das dificuldades, ela veio arrumada —de cabelo feito, óculos de sol e batom vermelho. "Isso veio da minha mãe. Ela não deixava nem ficar na janela sem estar arrumada", diz Ruth.

A autora disse que adora o contato com seus leitores —e a recíproca é verdadeira. Até o momento que ela levantou da cadeira, pessoas tentavam um "close" dela aqui ou ali.

Erica Moitinho, 42, era uma das fãs da autora. Ela tem o clássico "Marcelo, Marmelo, Martelo" em casa, mas comprou outra cópia no estande por medo de se arrepender caso não tenha outra chance de conseguir um autógrafo. Questionada se a assinatura é para ela ou para alguma criança, ela diz "eu nem tenho filho". Ela diz que se alfabetizou com livros de Ruth Rocha.

As novas gerações também encararam a fila para pegar um recado da autora. É o caso de Joaquim, 5, acompanhado pela mãe, Elis Buck, 37. Ele lembra, entre risos, da piada do suco de vaca do clássico de Ruth. "Suco de vaca é leite", esclarece Joaquim, que diz que o personagem troca as palavras.

Elis e Joaquim devem reler "Marcelo, Marmelo, Martelo" quando chegarem em casa depois da Feira. Agora, autografado.