Vice de Trump, J.D. Vance escreveu livro que deu origem a filme do Oscar

São Paulo

Anunciado nesta segunda como vice na chapa de Donald Trump na corrida à presidência dos Estados Unidos, J.D. Vance é o autor do best-seller "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family", livro de memórias no qual narra o seu crescimento em Middletown, no estado de Ohio, e os verões que passava com a família em Jackson, no Kentucky.

A obra compõe um retrato da classe trabalhadora branca americana ao contar sua própria origem pobre no Cinturão da Ferrugem. No Brasil, o livro saiu pela editora Leya com o título "Era Uma Vez um Sonho: a História de uma Família da Classe Operária e da Crise da Sociedade Americana".

Glenn Close e Amy Adams em cena de "Era Uma Vez um Sonho" (2020), de Ron Howard - Divulgação

Publicado em 2016, ano em que Trump foi eleito presidente, a narrativa pinta um quadro sombrio da classe trabalhadora americana, ao descrever situações de pobreza nessas comunidades. Em muitas famílias, eram comuns o abuso de drogas e a violência doméstica, deixando pouca margem para o sonho americano de um futuro melhor pelo trabalho.

Apesar do cenário de desesperança da infância de Vance, ele conta com afeto da convivência que teve com sua avó, responsável por lhe dar a estabilidade de que precisava e o encorajar a superar as adversidades.

O livro deu origem ao filme "Era Uma Vez um Sonho", lançado em 2020 na Netflix, e que contava com Amy Adams e Glenn Close no elenco. Close concorreu no ano seguinte ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel no longa, dirigido por Ron Howard, no qual ela fazia a avó de Vance.

"Após longas deliberações e reflexões, e considerando os talentos extraordinários de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir a posição de Vice-Presidente dos Estados Unidos é o Senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio. J.D. serviu honrosamente ao nosso país no Corpo de Fuzileiros Navais, se formou na Universidade Estadual de Ohio em dois anos, com Summa Cum Laude, e é formado pela Faculdade de Direito de Yale", disse Trump em um post na rede social Truth, ao anunciar Vance.