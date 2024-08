ABL lança revista defendendo o poder da palavra contra a censura

São Paulo

A nova edição Revista Brasileira, da Academia Brasileira de Letras, será lançada na próxima terça, dia 13, às 19h30 na Livraria Travessa de Pinheiros, em São Paulo. A publicação tem "A Força da Palavra" como tema e se propõe a dimensionar o poder da palavra contra a censura.

A historiadora Lilia Schwarcz, durante evento de sua posse na Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

O evento de lançamento terá presença de membros da ABL, entre eles Rosiska Darcy, Eduardo Giannetti, Ignácio de Loyola Brandão, Jorge Caldeira e Lilia Schwarcz, mais recente imortal, eleita em março deste ano para ocupar a cadeira número nove.

A proposta da revista é provocar o pensamento em um mundo tomado pela avalanche de informações geradas pelas redes sociais. Em contraponto, Rosiska Darcy, editora e ocupante da cadeira dez, escreve na apresentação que "a imaginação artística e a literatura em todas as suas formas resistem".

A literatura é subversiva diante das mentiras autoritárias, segundo Darcy, e as fake news são uma forma de censura invisível que encolhe o pensamento.

"Autoritários têm uma versão própria do que seja o mundo que acreditam correta e indiscutível. Organizam a história segundo sua lógica e constroem assim sua própria ficção que chamam de verdade, enquanto os romancistas escrevem as verdades que chamam de ficção. É então que são censurados", conta a editora do número.

Esta edição da revista inclui um trecho de "Memórias Póstumas de Brás Cubas" de Machado de Assis, originalmente publicado na revista em trechos, nos anos 1880, e com uma análise do jornalista Fernando Gabeira sobre as transformações provocadas pelas mudanças climáticas e pela revolução digital.

O número também inclui o poema "Uma Faca Só Lâmina", de João Cabral de Melo Neto, que reforça a resistência da escrita: "Porém quando a maré/ já nem se espera mais,/ eis que a faca ressurge/ com todos seus cristais".

A Revista Brasileira surgiu em 14 de julho de 1855 e, desde então, teve dez fases, nas quais foi publicada em frequências diferentes. Esta décima fase começou a circular em 2022, com uma reforma gráfica e quatro números por ano.

No Rio, o lançamento da última edição na Travessa do Leblon, no dia 5, teve um debate entre Fernando Gabeira, Rosiska Darcy, Joaquim Falcão, Ruy Castro e Merval Pereira.