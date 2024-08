Mostra 3M de Arte leva obras de Karola Braga e Mônica Ventura ao parque Augusta

São Paulo

As artistas Mônica Ventura e Karola Braga foram selecionadas, via edital, para a 13ª Mostra 3M de Arte, que acontece em São Paulo entre os dias 26 de outubro e 24 de novembro, no Parque Augusta. Ao todo, foram 228 inscritos de vários estados do Brasil.

As artistas Mônica Ventura, à esquerda, e Karola Braga são as selecionadas para a 13ª Mostra 3M de Arte - Divulgação

O tema da exposição, que chega agora à sua 13ª edição, é "Interespécies: Cruzando Mundos". As duas artistas foram escolhidas por seus projetos que apresentam um diálogo da pluralidade cultural brasileira com a natureza.

A mostra, que ocupa espaços públicos da capital paulista, tem organização de Aline Ambrósio, arquiteta e pesquisadora afro-indígena e crítica de arte contemporânea.