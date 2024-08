Rock in Rio anuncia série sobre bastidores de grande reunião musical brasileira

São Paulo

Em celebração aos seus quarenta anos de existência, o Rock in Rio anunciou o lançamento de uma série documental sobre os bastidores de uma das maiores novidades de sua próxima edição: o Dia Brasil. Programado para o dia 21 de setembro, o evento promete uma noite apenas com músicos nacionais, divididos em diferentes palcos e gêneros musicais. O festival reunirá 90 artistas brasileiros, em apresentações simultâneas.

Dividida em seis episódios, a série estreia na próxima segunda-feira, às 19h, no Multishow. Ao longo da semana, um novo episódio será exibido, diariamente, até sexta-feira, dia 6, com reprises adicionais no próprio Multishow e no Canal Bis, que também se junta à produção. O último episódio da série será exibido na semana seguinte ao festival.

Artistas brasileiros durante evento de apresentação do Dia Brasil, que acontecerá no festival Rock in Rio, em setembro de 2024. - Eduardo Anizelli/Folhapress

A série também irá explorar os bastidores de "Deixa o Coração Falar", clipe musical inédito que reúne 57 artistas. "O que fizemos no dia 29 de abril foi histórico. Reunimos 57 grandes artistas para gravar o clipe de ‘Deixa o Coração Falar’ e ainda anunciamos o Dia Brasil, com a presença de todas essas estrelas juntas subindo no palco da coletiva. Foi um grande desafio reunir todos eles, mas o resultado não poderia ter ficado mais incrível", conta Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town. Ele destaca que os bastidores de todo o processo foram muito emocionantes, e que os seus detalhes ficarão claros para aqueles que assistirem à série.

Zé Ricardo ainda falou sobre as causas envolvidas por detrás do Dia Brasil e "Deixa o Coração Falar". "Tudo foi por um bem maior, com a música sendo um fio condutor e agente mobilizador para uma ampla convocação. É por meio do Dia Brasil e de ‘Deixa o Coração Falar’, que estamos atuando para chamar a atenção de duas das maiores causas urgentes no país hoje: o combate à fome e a superação da pobreza, em parceria com as ONGs Ação da Cidadania e Gerando Falcões. Desde lá até aqui, foram diversos processos e desafios, ainda mais encontros, tudo para que o Dia Brasil seja inesquecível."

Escrita por Rodrigo Noventa e dirigida por Kiko Lomba, a série trará a participação de artistas dos mais variados estilos musicais, passando por gêneros como o funk, o metal, o trap, a bossa nova e o rock. Além de representantes do festival como Roberto Medina e Zé Ricardo, também fazem parte da série nomes como Alcione, Ana Castela, Andreas Kisser, Buchecha, Cabelinho, Carlinhos Brown, Chitãozinho & Xororó, Claudio Zoli, Criolo, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Duda Beat, Gloria Groove, entre muitos outros.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, com ingressos ainda disponíveis apenas para os dias 15, 19 e 21.