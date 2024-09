21 Savage faz show rápido no Rock in Rio e toca sample de Vinicius de Moraes

Rio de Janeiro

O rapper 21 Savage começou seu show no Rock in Rio saudando quem nasceu e cresceu no Brasil. Ele abriu a apresentação no palco principal do festival com "No Heart" e "Jimmy Cooks", pela primeira vez em solo brasileiro.

O artista já havia feito um aceno aos fãs do país quando lançou a faixa "Redrum", um dos seus sucessos, que tem sample da canção "Serenata do Adeus", escrita por Vinícius de Moraes e cantada por Elza Laranjeira.

Show do rapper e compositor britânico 21 Savage durante Rock in Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

21 Savage é hoje um dos principais nomes do trap, gênero derivado do rap que tem como berço Atlanta, nos Estados Unidos, onde o próprio artista passou boa parte da juventude. Ali, conviveu em meio à violência, tendo visto inclusive um amigo ser morto durante uma briga entre gangues.

O episódio traumático fez ele querer mudar de vida e virar artista. Mas não sem esquecer o passado —seu trabalho mais antigo versa principalmente sobre as mazelas que atravessaram sua vida. Ainda que rime sobre vivências pessoais e muito específicas, 21 Savage encontrou ressonância no mundo todo.

No Rock in Rio, porém, cantou para uma plateia desanimada, que vez ou outra dançava e balançava os braços ao ritmo das batidas e letras pesadas do seu trap. "‘Redrum’, ‘redrum’, ‘redrum’", cantavam empolgados alguns fãs, no refrão da música que tem o trecho de Tom Jobim, termo inventado que é o inverso da palavra em inglês "murder", ou seja, assassinato. É uma referência a "O Iluminado", livro de terror de Stephen King.

Outro momento mais eufórico do show é a performance de "Rockstar", música que ele lançou com o também rapper Post Malone. Mais puxado para o pop, amigo próximo de Taylor Swift, Post Malone levou 21 Savage pela primeira vez ao topo da principal parada americana, num hit que toca em rádios desde 2017.

Assim, à época, 21 Savage mudou aos poucos seu próprio repertório, passando a falar menos da violência que testemunhou quando jovem, e versando mais sobre sua vivência de hoje, sobre riqueza, fama, com um discurso sempre reflexivo.

Seu show acabou rápido, tendo durado cerca de 50 minutos, após ele atrasar 15. Mas o público parecia satisfeito, e aquecido o suficiente para a intensidade de Travis Scott, que lidera o palco Mundo nesta primeira noite do festival, que segue até domingo da semana que vem.