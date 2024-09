Ciclo Folha Faap lembra entrevista histórica de Richard Nixon

São Paulo

Depois de renunciar ao cargo de presidente dos Estados Unidos em 1974, Richard Nixon ficou três anos sem dar entrevistas. Em 1977, o republicano aceitou, enfim, falar ao apresentador da TV britânica David Frost sobre seu período no governo.

Foi nessa ocasião que ele admitiu parte da culpa pela espionagem no comitê do Partido Democrata com escutas ilegais, escândalo que ficou conhecido como Watergate e que impulsionou a saída de Nixon.

"Decepcionei meus amigos, decepcionei o país, decepcionei os americanos. E terei que levar este peso para o resto de minha vida", disse a Frost.

Os atores Michael Sheen (à esq.) e Frank Langela em cena do filme "Frost/Nixon", de Ron Howard - Divulgação/Divulgação

Este foi um dos diversos trechos marcantes da histórica entrevista, reconstituída no filme "Frost/Nixon", atração do ciclo Folha Faap - Jornalismo no Cinema nesta quarta (4), às 19h. Como as demais produções que integram a mostra, o filme de 2008 tem entrada gratuita no novo Cine Faap, em Higienópolis.

Michael Sheen interpreta Frost, e Frank Langella vive Nixon na produção dirigida por Ron Howard, àquela altura uma cineasta reconhecido por filmes como "Apollo 13", de 1995, e "Uma Mente Brilhante", de 2001.

"Frost/Nixon" foi escolhido como um dos dez melhores filmes de 2008 pelo Instituto de Cinema dos EUA e recebeu cinco indicações ao Oscar do ano seguinte, entre elas a de melhor filme e ator (Langella).

Essa mostra é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Otavio serviu como base para a seleção do ciclo Folha Faap.

Ao longo da mostra, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores. O público pode participar com perguntas.

O bate-papo sobre "Frost/Nixon" terá Luciana Coelho, secretária-assistente de Redação e ex-correspondente da Folha em Nova York e em Washington, e Vinícius Rodrigues Vieira, professor de relações internacionais da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado). A mediação será de Silas Martí, editor da Ilustrada.

Veja a programação do ciclo Folha Faap

Filmes são apresentados sempre às quartas às 19h; debates acontecem logo após a exibição

Setembro

nesta quarta, dia 4

"Frost Nixon" (2008), dir. Ron Howard

Dia 11

"A Primeira Página (1974)", dir. Billy Wilder

Dia 18

"Crítico", dir. Kleber Mendonça Filho (2008)

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia", dir. Sidney Pollack (1981)