Com funk e samba, Espaço Favela vira o preferido de funcionários do Rock in Rio

Rio de Janeiro

O show de Poze do Rodo atraiu bom número de pessoas no Espaço Favela, do Rock in Rio, na noite do último domingo (15), dedicada ao rock. Na lateral da plateia, Wallace Peixoto, 23, gravava um vídeo de si mesmo cantando.

Wallace trabalha vendendo cerveja no festival e parou o trabalho por alguns minutos para assistir ao artista preferido.

Show de Vinny Santa Fé no Espaço Favela, no Rock in Rio 2024 - Wes Allen/Divulgação

"Gravei vídeo, tirei foto, fiz chamada de vídeo com minha namorada. Tirei uns minutos para esquecer o trabalho e curtir o show sossegado. Esse vou guardar na memória."

A programação do Espaço Favela é quase toda formada por funk, rap, trap e samba. Além do público que comprou ingresso para o festival, a escalação de artistas como Poze, Kevin O Chris e Xande de Pilares têm atraído colaboradores do festival, como vendedores, seguranças e funcionários da companhia de limpeza urbana.

O Espaço Favela fica afastado dos palcos principais, Sunset e Mundo, o que diminui o fluxo de pessoas e o ritmo de trabalho para quem foi escalado ao redor.

Roberto Luiz distribui água gratuitamente no Rock in Rio e parou para assistir ao show do sambista Vinny Santa Fé, ao lado de três amigos.

"Todo dia dou uma paradinha aqui porque sempre dá para interromper uns minutinhos do trabalho. Domingo curti muito o Poze, hoje vou ver o Xande e no próximo domingo quero estar aqui para ver o Belo", disse.

Na sexta (13) se apresentaram Kevin O Chris e TZ da Coronel. No sábado (14) a principal atração foi Dennis DJ. Poze do Rodo e MC Hariel se apresentaram no domingo (15).

Nesta quinta (19) o Espaço Favela é dedicado ao samba, com Vinny Santa Fé, Fundo de Quintal e Xande de Pilares.

O funk e o rap voltam nesta sexta (20), com Brisa Flow, MC Dricka e Pocah, e no sábado (21), com uma apresentação conjunta de funkeiros como Buchecha e a dupla Cidinho e Doca. No domingo (22), último dia de festival, sobem ao palco MC Livinho e Belo.