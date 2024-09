Como eram as maratonas sexuais no centro dos problemas de Sean Combs

The New York Times

Uma mulher e um prostituto se encontram para sexo em uma suíte de hotel de luxo que, segundo o governo, foi iluminada para filmagem e abastecida com óleo de bebê e drogas. Outro homem assiste e às vezes captura os eventos em vídeo. Essas maratonas sexuais, completas com equipe de limpeza, às vezes duravam dias.

O rapper Sean Combs no Met Gala de 2018 - ANGELA WEISS/AFP

Para as pessoas envolvidas, eles eram conhecidos como "freak-offs".

A acusação criminal federal de 14 páginas contra Sean Combs, o magnata da música conhecido como Diddy e Puff Daddy, o acusa de participar de muitos crimes, incluindo incêndio criminoso, suborno, sequestro e obstrução da justiça. Mas o cerne do caso do governo é a premissa de que a "empresa" criminosa que ele dirigia como suposto criminoso organizado era responsável por coordenar esses "freak-offs" e depois encobrir qualquer dano aos quartos de hotel, ou às pessoas, quando terminavam.

Na descrição do governo, eles eram shows de horror —"performances sexuais elaboradas e produzidas", de acordo com a acusação —que envolviam uso abundante de drogas e sexo coagido, deixando os participantes tão exaustos e drenados que precisavam de fluidos intravenosos para se recuperar. Então, o governo disse, Combs usava os vídeos que havia filmado como arma para impedir que os participantes reclamassem.

"A atividade 'freak-off' é o cerne deste caso, e os 'freak-offs' são inerentemente perigosos", disse Emily A. Johnson, uma das promotoras, em uma audiência na semana passada.

A descrição do governo se assemelha de perto às alegações feitas pela cantora Cassie em uma ação civil bombástica que ela entrou no outono passado contra Combs, seu ex-namorado. A acusação não atribui nome à sua descrição dos 'freak-offs', referindo-se apenas anonimamente a um "Vítima-1".

Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, disse em sua ação que Combs dirigia frequentes "freak-offs" em hotéis de luxo em todo o país, direcionando-a nos eventos a derramar quantidades "excessivas" de óleo sobre si mesma e dizendo onde tocar nos prostitutos enquanto ele filmava e se masturbava.

"Ele tratou o encontro forçado como um projeto de arte pessoal, ajustando as velas que usava para iluminação para enquadrar os vídeos que ele fazia", disse a ação judicial.

Advogados de Combs, que se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração de crime organizado que enfrenta, apresentaram uma visão totalmente diferente dos "freak-offs" em tribunal.

Eles os retrataram como encontros consensuais entre Combs e Ventura, parceiros de longa data em um relacionamento complicado e problemático. Esses encontros, argumentaram, podem chocar algumas pessoas, mas não envolveram agressão sexual e não envolveram "força, fraude ou coerção", como exige a principal lei federal de tráfico sexual.

"Todo mundo tem experiência em ser íntimo dessa maneira? Não", disse Marc Agnifilo, advogado de Combs, em uma audiência judicial na terça-feira. "É tráfico sexual? Não, se todos quiserem estar lá."

O governo, ao alegar que Combs dirigia uma empresa criminosa de crime organizado, procurou enfatizar que os 'freak-offs' eram eventos coordenados por uma equipe de facilitadores que trabalhavam para ele. Os promotores destacaram que testemunhas viram violência "durante e em conexão com" os 'freak-offs', o que a defesa negou.

Nenhum deles é nomeado ou acusado na acusação, mas são caracterizados como uma equipe que foi enviada para encontrar as trabalhadoras do sexo e os quartos de hotel, entregar suprimentos e depois consertar qualquer dano aos quartos após as sessões. "Essas ocasiões incluíram casos em que uma vítima era obrigada a permanecer escondida —às vezes por vários dias seguidos —para se recuperar de lesões infligidas por Combs", disse a acusação.

Citando a lei de crime organizado usada há muito tempo contra mafiosos e chefes do tráfico de drogas, os promotores argumentaram que Combs usava os subordinados para cumprir seus comandos, esperava "lealdade absoluta" e governava com ameaças de violência.

"Combs não fez isso sozinho", disse Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em uma coletiva de imprensa na semana passada. "Ele usou seu negócio e funcionários desse negócio e outros associados próximos para conseguir o que queria. Esses indivíduos supostamente incluíam supervisores de alto escalão no negócio, assistentes pessoais, equipe de segurança e equipe doméstica."

Questionado por que essas pessoas não foram acusadas, Williams descreveu a investigação como em andamento.

Embora a acusação mencione apenas uma vítima específica, os promotores disseram que havia várias. Em uma audiência judicial, eles ofereceram trechos de mais evidências de mulheres acusando Combs de usar imagens de vídeo dos 'freak-offs' para chantageá-las. Uma disse: "Ele apenas me ameaçou com meus vídeos de sexo que ele tem de mim em dois telefones. Ele disse que me exporia, vale ressaltar que esses vídeos de sexo onde estou fortemente drogada."Embora a ação judicial de Ventura tenha sido resolvida um dia após sua apresentação, e Combs negou suas alegações, ela desencadeou uma cascata de outras ações civis contra ele. Várias das ações, todas as quais estão sendo contestadas por Combs em tribunal, foram apresentadas por mulheres cujos relatos têm algumas semelhanças com o de Ventura, com descrições de encontros sexuais coagidos e drogados.

Ao negar a fiança de Combs na quarta-feira, o juiz Andrew L. Carter Jr. enfatizou sua preocupação de que Combs obstruísse a justiça ao interferir com testemunhas. Os promotores disseram que, por meses, Combs vinha "alimentando vítimas e testemunhas com narrativas falsas", enquanto às vezes tinha cúmplices gravando as conversas. Seus advogados afirmam que ele estava apenas informando contatos de que seu advogado entraria em contato com eles.

Mas no tribunal, os promotores contaram uma história arrepiante de uma mulher não identificada que enviou mensagens para Combs três dias após a ação de Ventura ser apresentada em novembro, com suas descrições dos "freak-offs".

"Sinto como se estivesse lendo meu próprio trauma sexual", ela escreveu. "Me deixa doente como três páginas sólidas, palavra por palavra, são exatamente minhas experiências e minha angústia."

Combs então ligou para ela duas vezes, disseram os promotores, enquanto um cúmplice gravava a conversa em outro telefone. "Ele a manipulou e tentou convencê-la de que ela havia participado voluntariamente de atos sexuais com ele", disse Johnson. "Mas ela resistiu."