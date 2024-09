Erik Menendez diz que série da Netflix sobre assassinato é 'ingênua e imprecisa'

São Paulo

A família Menendez divulgou uma nota sobre a série de Ryan Murphy que tematiza os irmãos de mesmo sobrenome, que chocaram os Estados Unidos ao matarem seus pais no fim da década de 1980, dizendo que o seriado é "ingênuo e impreciso".

"Eu acreditava que tínhamos superado as mentiras e as representações desastrosas de Lyle [um dos irmãos], criando uma caricatura de Lyle enraizada em mentiras horríveis e descaradas espalhadas pelo seriado. Só posso acreditar que foram feitas de propósito, escreveu Erik Menendez, o outro irmão, na página de Lyle no Facebook, após a estreia do programa na Netflix nesta semana.

Nicholas Chavez, Chloë Sevigny, Javier Bardem e Cooper Koch em cena da série 'Monstros: Irmãos Menendez' - Divulgação

"É com o coração pesado que digo que acredito que Ryan Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas para fazer isso sem má intenção. Então agora Murphy molda sua narrativa horrível por meio de representações vis e terríveis de Lyle e de mim e calúnias desanimadoras", acrescentou.

A série de Murphy é centrada no julgamento dos irmãos Menendez e na alegação de que eles mataram seus pais, José e Mary Louise, em um ato de autodefesa, não pela fortuna que eles tinham para ganhar como herança.

Eles acusaram seus pais de abuso físico e emocional e seu pai de abusar sexualmente deles quando crianças. "Obviamente, qualquer um que assistiu ao testemunho de Lyle ou qualquer testemunho sobre Lyle sabe que Murphy criou um personagem fictício", continuou o post da família Menendez.

"O personagem era tão exagerado e absurdo que, mesmo que isso fosse anunciado como ficção, seria chato, ridículo, sem imaginação e claramente escrito por roteiristas que talvez devessem ter escrito o diálogo profundo que aparece em filmes pornôs."