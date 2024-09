Especial de Ellen DeGeneres e filme sobre assassino: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

"Ellen DeGeneres: For Your Approval", que a comediante promete ser o último especial de stand-up de sua carreira de quatro décadas foi gravado no último mês de agosto no histórico teatro Orpheum na cidade americana de Minneapolis.

Apresentadora Ellen DeGeneres - Ryan Pfluger/The New York Times

DeGeneres confessa que hoje em dia se dedica à criação de galinhas e jardinagem desde que foi "cancelada" —sua saída do programa de TV diário "Ellen" em 2022 foi controversa, com acusações de que era um ambiente de trabalho tóxico.

Netflix, 12 anos

O Matador: Missão Resgate

Neste filme sul-coreano, Ui-gang é um assassino de aluguel que se aposentou, mas sua mulher viaja e pede que ele cuide da filha adolescente de uma amiga. Ele aceita, mas a jovem faz algumas escolhas erradas, é sequestrada e Ui- gang vai ter de entrar novamente em ação.

Prime Video, 16 anos

Hotel Cocaine

A primeira temporada da série apresenta Roman Compte, um exilado cubano que é agente da CIA e gerente geral do hotel Mutiny, que se tornou o epicentro glamoroso e movimentado da cena de cocaína de Miami, nos Estados Unidos, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Série criada por Chris Brancato, com Danny Pino.

MGM+, 16 anos

A Origem do Medo

Cerca de 43 mil anos atrás, na Idade da Pedra, um grupo de seis humanos encontra uma nova terra para se estabelecer. Aos poucos, eles começam a perceber que há algo monstruoso os caçando. Quando cai a noite, o grupo enfrenta um perigo que nunca poderiam ter imaginado.

Max, 16 anos

Charlotte Quer se Divertir

Charlotte tem 17 anos e, quando decide explorar sua liberdade sexual, ganha o apelido de "vagabunda". Ao perceber a hipocrisia de seus colegas homens, ela protesta ao lado das amigas Megane e Aube fazendo uma greve de sexo. Comédia canadense dirigida por Sophie Lorain.

Filmicca, 16 anos

Transo

A produção do canal Futura concorre ao Emmy Internacional neste ano na categoria de melhor documentário. Com cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o filme quebra tabus e retrata a vida sexual plural e diversa de 12 deficientes.

Globoplay, 14 anos

Infinito Brasileiro

O imortal Gilberto Gil, uma figura indispensável para se pensar o Brasil, dá um minicurso de três aulas em que relembra alguns momentos de sua vida e carreira, ao mesmo tempo que oferece um panorama sobre nossa cultura e seu papel fundamental em sua construção ao longo dos anos.

Casa do Saber+, livre

Provoca

A cientista política e diretora do Instituto de Estudos da Religião, Carô Evangelista, fala sobre a

separação de política e religião e o crescimento do contingente de evangélicos no Brasil que, segundo previsões, deve superar o número de católicos em 2030.

TV Cultura, 22h, livre

Mundo em Caos

Os atores Tom Holland e Daisy Ridley estrelam este filme de ficção científica em que todas as mulheres sumiram do mundo e todos os outros seres vivos ganham a

habilidade de escutar todos os pensamentos uns dos outros.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Hashtag

O filme conta a história de Bia Leal, modelo e blogueira bem-sucedida que prepara seu seu aniversário, quando sofre uma ameaça de exposição na internet.

Canal Brasil, 22h40, 16 anos