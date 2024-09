Espólio de Michael Jackson diz que acusador pede US$ 213 milhões após acordo

Los Angeles | Financial Times

O espólio de Michael Jackson iniciou um processo legal contra um antigo associado do ícone pop, morto em 2009, que ameaçou levantar novas alegações de conduta inadequada antes do lançamento de um filme que os executores esperam que acalme as acusações de abuso sexual infantil que pairaram sobre seus últimos anos.

O homem e outras quatro pessoas informaram ao espólio por volta de 2019, uma década após a morte do cantor, que poderiam tornar públicas alegações de que ele havia agido de forma inadequada com alguns deles quando eram crianças.

O cantor Michael Jackson - Reuters/Phil Klein//Reuters

Em 2020, o espólio fez silenciosamente um acordo de quase US$ 20 milhões, sob o qual o homem e os outros acusadores concordaram, em vez disso, em defender a reputação de Jackson.

Agora, as pessoas que gerenciam os direitos musicais e de imagem de Jackson estão acusando o homem de ter fabricado suas alegações anteriores enquanto tentam tirar mais US$ 213 milhões em um novo acordo com o espólio, de acordo com uma reivindicação de arbitragem. Eles relataram o assunto ao Escritório do Procurador dos EUA em Los Angeles.

O espólio de Jackson está pedindo a um árbitro que conceda danos, ordene ao acusador que cumpra os termos do acordo de 2020 e emita uma liminar proibindo-o de divulgar detalhes que ele concordou em manter em segredo anteriormente.

O episódio ilustra como as interações de Jackson com crianças, que resultaram em um processo criminal e pelo menos um acordo extrajudicial, continuam a pairar sobre seu espólio anos após sua morte em 2009 por overdose de sedativos e anestésicos. O espólio de Jackson mantém que o cantor nunca se envolveu em conduta inadequada com crianças.

O espólio, que inicialmente estava com uma dívida de US$ 500 milhões, desde então acumulou mais de US$ 3 bilhões —um número revelado por seus executores em uma entrevista ao Financial Times pela primeira vez.

A mudança de fortuna veio por meio da venda de seu catálogo musical, um musical da Broadway e shows do Cirque du Soleil. Os beneficiários são os três filhos de Jackson, sua mãe e instituições de caridade.

Em uma entrevista, John Branca, um antigo assessor de Jackson que cogerencia o espólio, disse: "Chegou a hora de se levantar, tomar uma posição, contar a história de Michael."

O homem que supostamente está fazendo as alegações contra o espólio de Jackson não respondeu a repetidos pedidos de resposta.

Jackson é uma das figuras mais bem-sucedidas, mas controversas, da história da música pop, surgindo para a fama aos cinco anos com uma voz marcante nas músicas pop, soul e funk interpretadas por sua banda familiar, The Jackson 5. Ele gravou "Thriller", que continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos mais de 40 anos após seu lançamento.

Mas ele também foi acusado em várias ocasiões de conduta inadequada com crianças, começando nos anos 1990 e continuando até sua acusação em 2005. Embora os relatos dos acusadores fossem às vezes contraditórios e Jackson tenha sido absolvido no caso judicial, as alegações tiveram um impacto.

Desde então, alega-se que cada um dos acusadores recebeu US$ 2,8 milhões. Mas em janeiro, antes do pagamento final de US$ 500 mil ser feito a cada um deles, o homem notificou o espólio que não pretendia mais cumprir o acordo e que estava buscando US$ 213 milhões em novos pagamentos.

A alegação é que os advogados do homem exigiram uma "resposta substantiva" à sua proposta de mais pagamentos e alertaram que seriam "forçados a expandir o círculo de conhecimento" se o ultimato não fosse atendido.

As exigências surgiram no momento em que o espólio estava finalizando os termos para a venda de US$ 600 milhões de uma participação de 50% no catálogo musical de Jackson para a Sony, avaliando o pacote total em US$ 1,2 bilhão.

O advogado do acusador perguntou ao espólio se havia divulgado sua reivindicação à Sony, levantando o espectro de risco para os novos proprietários da música de Jackson e afetando potencialmente o valor do negócio.

Quando Jackson morreu, seu espólio estava endividado após anos de práticas comerciais malsucedidas e gastos pródigos.

O progresso tem sido desigual para sair do buraco; o show da Broadway arrecadou US$ 216 milhões, de acordo com o Broadway World. Mas, após "Leaving Neverland", segundo Branca, comerciais nacionais com a Nike e dois bancos que pagavam de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões por ano evaporaram e a presença no show do Cirque do MGM caiu por um período prolongado.

O espólio ficou em silêncio por alguns anos, mas agora está adotando uma abordagem mais assertiva ao buscar defender o nome de Jackson. O filme biográfico está sendo dirigido por Antoine Fuqua, com o ator Miles Teller interpretando Branca.

"Sobrevivemos a 'Leaving Neverland', mas não tenho certeza se poderíamos com essas alegações adicionais", disse Branca. Seus advogados, ele disse, lhe disseram: "Você não tem escolha. Se essas pessoas se apresentarem e fizerem essas alegações, então Michael acabou, seu legado acabou, o negócio está encerrado."