Ferrugem canta pagode de casado e expande gênero no palco Sunset do Rock in Rio

Rio de Janeiro

Há dois anos, quando se apresentou no Espaço Favela—na primeira grande aparição do pagode no Rock in Rio—, Ferrugem deixou o show provocando o festival e dizendo que da próxima vez se encontraria com o público no palco Sunset, segundo maior do festival.

Nesta quinta, 19, conseguiu o que queria, e fez um show que honrou sua carreira que completa uma década e o gênero ao qual se dedica. O público, grande e engajado, estava pronto para recebê-lo.

Ferrugem no Rock in Rio - Eliel Ribeiro/Divulgação

Abriu com a tríade "Interessante", "Me Perdoa", parceria com Iza, e "Até que Enfim", que mostrou a potência vocal pela qual é conhecido —e também a da plateia, que cantava cada deixa da música, e o fez durante toda a presentação.

O carioca foi acompanhado por mais de uma dezena de músicos para a estreia do pagode em um espaço mais nobre do festival —na esteira de uma abertura recente, depois de muita insistência do público, do festival a ritmos brasileiros.

Na apresentação no Favela, em 2022, Ferrugem já havia mostrado que o gênero era para um palco como esse, que receberá ainda artistas do calibre de Mariah Carey nos próximos dias. "Eu nasci sabendo disso", disse o cantor.

O romance imperou no repertório do artista, que passou pelas declarações de "Eu Juro", a fossa de "Me Bloqueia" e a vontade de uma recaída de "Tristinha".

Também fez acenos ao público diverso do festival, apostando em versões clássicos nacionais, como "Evidências", de Chitãozinho e Xororó e "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", de Alcione, que certamente estão no ranking das mais cantadas em karaokês brasileiros.

O hit "Atrasadinha", parceria com Felipe Araújo, abriu caminho para a entrada do Gilsons, banda formada por um filho e dois netos de Gilberto Gil.

"Essa é para quem tá apaixonado. Essa e todas as outras.", disse Francisco Gil, antes de cantarem "Love Love", do trio, o refrão de "Bebê", parceria entre eles lançada nesta semana e "Várias Queixas", versão do Olodum que fez os Gilsons ficarem conhecidos —com Ferrugem, a música ganhou versão pagodeira.

O cantor se jogou no público, pedindo que ele marcasse o Rock in Rio "em nome do pagode e do samba", e se despediu cantando a faixa que o projetou, "Piirata e Tesouro", abraçando suas filhas e sua mulher.