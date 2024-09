Festival do Rio seleciona o novo filme de Marco Dutra e 'Baby', celebrado em Cannes

São Paulo

O Festival do Rio divulgou nesta segunda-feira (2) a lista de filmes que farão parte da seleção Première Brasil, no evento, realizado entre 3 e 13 de outubro.

A Première Brasil reúne os filmes brasileiros selecionados pelo evento, divididos entre mostras competitivas —caso da Competição Longas de Ficção, a Competição Longas de Documentário, a Competição Curtas e a Competição Novos Rumos Longas, de filmes com abordagem experimental, entre outras— e filmes exibidos fora de competição, como os do "Hors Concours".

Edição de 2019 do Festival do Rio - Reprodução

Entre os destaques, chamam a atenção filmes lançados em importantes festivais mundiais e que serão exibidos no Brasil. É o caso de "Baby", filme de Marcelo Caetano, e do documentário "A queda do céu", que tiveram as suas estreias no Festival de Cannes, na Semana da Crítica e na Quinzena dos Realizadores, respectivamente.

Também chama a atenção a estreia nacional de "Dormir de olhos abertos", co-produção entre o Brasil, Alemanha, Taiwan e Argentina que recebeu o prêmio da imprensa no Festival de Berlim.

Mais detalhes da programação devem ser divulgados em breve. Veja a lista completa dos filmes selecionados para a Première Brasil.

Competição Longas de Ficção

"Baby", de Marcelo Caetano (SP)

"Betânia", de Marcelo Botta (SP)

"Enterre seus mortos", de Marco Dutra (SP)

"Kasa Branca", de Luciano Vidigal (RJ) – estreia mundial

"Lispectorante", de Renata Pinheiro (PE) - estreia mundial

"Malu", de Pedro Freire (RJ)

"Manas", de Marianna Brennand (RJ)

"Os Enforcados", de Fernando Coimbra (SP)

"Retrato de um certo oriente", de Marcelo Gomes (RJ)

"Serra das Almas", de Lírio Ferreira (PE) – estreia mundial

Competição Longas Documentários

"3 Obás de Xangô", de Sergio Machado (RJ) – estreia mundial

"Alma negra, do quilombo ao baile", de Flavio Frederico (SP) – estreia mundial

"Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa (SP)

"A queda do céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha (SP)

"Mambembe", de Fabio Meira (GO) – estreia mundial

"Quando vira a esquina", de Chris Alcazar (RJ) – estreia mundial

"Salão de Baile", de Juru e Vitã (RJ)

Competição Novos Rumos Longas

"Ainda não é amanhã", de Milena Times (PE) - estreia mundial

"A procura de Martina", de Márcia Faria (RJ) - estreia mundial

"Avenida Beira-Mar", de Maju de Paiva e Bernardo Florim (RJ)

"Centro Ilusão", de Pedro Diógenes (CE) - estreia mundial

"Continente", de Davi Pretto (RS)

"Incondicional: o mito da maternidade", de Patrícia Fróes (RJ) - estreia mundial

"O deserto de Akin", de Bernard Lessa (ES) - estreia mundial

"Paradeiros", de Rita Piffer (RJ) - estreia mundial

Hors Concours

"A Vilã das Nove", de Teodoro Poppovic (RJ) – estreia mundial

"Câncer com ascendente em virgem", de Rosane Svartman (RJ) – estreia mundial

"Filhos do Mangue", de Eliane Caffé (SP)

"Kopenawa", de Marco Altberg (RJ) – estreia mundial

"Malês", de Antônio Pitanga (RJ) – estreia mundial

"Os Afro-Sambas", o Brasil de Baden e Vinícius, de Emílio Domingos (RJ) – estreia mundial

"Precisamos falar", de Pedro Waddington e Rebeca Diniz (RJ) – estreia mundial

"Virgínia e Adelaide", de Jorge Furtado e Yasmin Thayná (RS)

Mostra Retratos

'Armando Costa: "Televisão pra mim não é bico"', de Victor Vasconcellos (RJ) – estreia mundial

"Brizola, anotações para uma história", de Silvio Tendler (RJ) - estreia mundial

"Carta a un viejo master", de Paz Encina (RJ)

"Janis, amores de carnaval", de Ana Isabel Cunha (SP) - estreia mundial

"Moacyr Luz, o embaixador dessa cidade", de Tarsilla Alves (RJ)

"Noel Rosa, um espírito circulante", de Joana Nin (PR) - estreia mundial

"O nascimento de H. Teixeira", de Roberta Canuto (RJ) - estreia mundial

O Estado das Coisas

"Alarme silencioso", de Ricardo Favilla (RJ) – estreia mundial

"Eu sou neta dos antigos", de Adriana Miranda (RJ) – estreia mundial

"Flavors and Borders", de Claudia Calabi e Fernando Grostein (SP) – estreia mundial

"Insubmissas", de Carol Benjamin, Tais Amordivino, Julia Katharine, Luh Maza e Ana do Carmo (RJ) - estreia mundial

"Pele de Vidro", de Denise Zmekhol (SP) – estreia mundial

"No céu da pátria nesse instante", de Sandra Kogut (RJ)

Midnight Movies

"Abraço de mãe", de Cristian Ponce (RJ) – estreia mundial

"A Herança", de João Cândido Zacharias (RJ)

Coproduções com o Brasil

Premiere Latina

"Dormir de olhos abertos", de Nele Wohlatz (Brasil/Alemanha/Taiwan/Argentina)

Panorama do Cinema Mundial

"Transamazonia", Pia Marais (França/Alemanha/Suiça/Taiwan/Brasil)