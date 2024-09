Filme sobre Maria Callas com Angelina Jolie vai abrir Mostra de Cinema de SP

São Paulo

"Maria Callas", estrelado por Angelina Jolie e dirigido por Pablo Larraín, será o filme de abertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece na cidade entre 17 e 30 de outubro. Além da sessão na cerimônia do dia 16, o filme terá mais exibições abertas ao público.

Angelina Jolie como Maria Callas no filme de Pablo Larraín - Divulgação

O trabalho sobre a maior cantora de óperas da Itália estreou no Festival de Veneza deste ano e era um dos favoritos na competição, sobretudo pelo trabalho de Jolie como a biografada —o prêmio de melhor atriz, no final, foi para Nicole Kidman, no polêmico "Babygirl", sobre uma mulher que se envolve sexualmente com um estagiário de sua empresa.

O longa será distribuído no Brasil pela Diamond Films, a mesma responsável pelos dois últimos filmes que abriram o evento paulistano —"Triângulo da Tristeza", de Ruben Östlund, em 2022, e "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, no ano passado, ambos vencedores da Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes.

"Maria Callas", cujo título original é apenas "Maria", apresenta um relato sobre os últimos dias de vida da cantora, morta em 1977, aos 53 anos, no momento em que ela pensa em um arriscado plano de retornar ao universo lírico. A biografia da artista, então, é retraçada entre idas e vindas temporais, e continua o projeto de Larraín de perfilar grandes figuras mundiais após "Jackie", sobre Jacqueline Kennedy, de 2016, e "Spencer", sobre Lady Di, de 2021.

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo também já anunciou a exibição de obras como "Anora", de Sean Baker, o vencedor da Palma de Ouro deste ano, e "Ainda Estou Aqui", do brasileiro Walter Salles, premiado pelo roteiro no Festival de Veneza.

Há ainda os novos filmes de David Cronenberg, "The Shrouds", do sul-coreano Hong Sang-soo, "By the Stream", além de uma homenagem ao diretor indiano Satyjait Ray, morto em 1992, que ilustra o cartaz desta edição.