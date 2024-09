Homens cantam para poucos fãs em dia que foi dedicado às mulheres no Rock in Rio

Rio de Janeiro

No coreto montado na Rota 85, um dos setores da Cidade do Rock, os shows desta sexta-feira foram na contramão do dia dedicado às artistas mulheres —só bandas formadas por homens se apresentaram por ali, com participações especiais de mulheres.

A cantora Ivete Sangalo, no palco Mundo, durante o segundo dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio

Enquanto uma multidão assistia aos shows de Ivete Sangalo e Cyndi Lauper no palco Mundo, a banda Fuze e Gui Schwab se apresentavam para poucas pessoas.

O ótimo som, o repertório diverso de rock e a animação dos meninos atraíram olhares passantes, mas o dia era delas.

Fuze celebrou a presença de Amanda Coronha, que cantou com eles três músicas autorais. Gui Schwab lembrou que era o "dia da mulher no Rock in Rio" e que não havia "mulher mais roqueira" do que Betta, que fez participação especial também cantando três músicas.

Os shows duraram cerca de 30 minutos e reuniram, cada um, não mais do que duas dezenas de pessoas.

Mais afastada, uma plateia rotativa acompanhava os artistas homens enquanto descansavam, ou ajeitavam os tênis em bancos de praça em frente ao coreto.

O último show do palco dos homens terminou por volta das 20h05, assim que Cyndi Lauper, no palco Mundo, cantou os primeiros versos de "Girls Just Want to Have Fun".