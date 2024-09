Ivete Sangalo voa e beija Liniker na boca no melhor show do Rock in Rio

Rio de Janeiro

"Vocês sabem porque estive neste festival 19 vezes e vou estar tantas outras ainda?", perguntou Ivete Sangalo, do alto do palco Mundo, o principal do Rock in Rio, sob o Sol do fim de tarde desta sexta-feira. E em seguida pediu para o público sair do chão —ordem obedecida com fervor, ao som do hit "Tempo de Alegria".

Show da cantora Ivete Sangalo, no palco Mundo, durante o segundo dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Artista que mais se apresentou na história do festival, e dona de um dos shows mais impressionantes da edição do Rock in Rio há dois anos, Ivete usou o evento deste ano para se provar a maior diva pop do país.

Ao menos em termos de performance em cima do palco. Dona de um repertório conhecido de norte a sul do país, Ivete controla o público como ninguém. É um show quente, de suar, pular sem parar, um Carnaval fora de época.

Mas vai além. Ivete voou sobre o gramado sintético do festival, presa em cabos, para cantar "Eva", seu megahit. Disse que queria ficar perto do público, levando as pessoas aos berros.

O show começou com dois dos seus sucessos mais recentes, "Macetando", a música que mais tocou no Carnaval deste ano, seguida de "Cria da Ivete". Mas foi só o aquecimento. Uma sequência de dança e pulos incansável seguiu com "Abalou", "Festa" e "Arerê", canções que todo brasileiro sabe cantar.

O ritmo acalma, mas não cai, com "Rua da Saudade", quando a cantora desce para cumprimentar os fãs de perto. Ali, é recebida com beijos na testa, abraços, e juras de amor.

Depois pediu licença ao público para apresentar uma música nova. Se alguns resmungaram chateados de primeira, a impaciência sumiu logo em seguida, quando ela anunciou a entrada de Liniker. Juntas elas apresentaram uma canção ainda não lançada, dançante, com refrão fácil, e que lembra o pop inteligente do "Caju", disco que fez Liniker virar um dos nomes mais comentados do país este ano. Para selar o encontro, as duas cantoras encostaram os lábios em beijos de despedida.

Ivete foi uma das primeira a cantar no que o Rock in Rio chamou de "Dia Delas", com a programação comandada por mulheres. No palco Mundo ainda se apresentam Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry, que acaba de lançar um disco novo e viveu um momento constrangedor no reality Estrela da Casa, da Globo.

Se há dois anos Ivete fez um show muito mais memorável que o das estrangeiras Megan Thee Stallion e Dua Lipa, hoje ela mostrou que é mesmo mais potente no palco que muito artista famoso mundialmente. Que bom para o Brasil.