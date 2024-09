Karol G recorre a Pabllo Vittar e ao funk para empolgar no Rock in Rio

Rio de Janeiro

A colombiana Karol G foi quem preparou o palco Mundo do Rock in Rio para receber Katy Perry na noite desta sexta-feira. É a segunda vez que ela se apresenta no país este ano, tendo feito show em São Paulo há cinco meses.

Show da cantora Karol G, no palco Mundo, durante o segundo dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Foi uma apresentação mais curta que aquela, de quase duas horas, agora reduzida para uma performance de pouco mais de uma hora. Houve uma semelhança, porém. De novo, Karol G, ciente de que ainda é pouco conhecida no Brasil, pediu ajuda a Pabllo Vittar para agitar a plateia.

A drag queen brasileira entrou no palco acompanhada da iraniana Sevdaliza e da francesa Yseult, e com Karol G elas apresentaram "Alibi", canção que viralizou no TikTok e quase fez Vittar estrear na lista de dez mais tocadas do mundo no Spotify. Foi a primeira vez que o trio se uniu em um palco para apresentar a faixa.

Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult fazem participação especial em show de Karol G no Rock in Rio - Divulgação

Outra tentativa de Karol G se aproximar do Brasil foi o remix do funk "Tá OK", em que ela e o também colombiano Maluma se unem aos brasileiros MC Kevin o Chris e DJ Dennis. No show, ainda que sem os parceiros presentes, o momento foi recebido com euforia e muito rebolado.

Não que o show antes estivesse desanimado num geral, mas só um pedaço da plateia conhecia mais de uma ou duas músicas da colombiana, que fez carreira na América Latina e nos Estados Unidos com um reggaeton ora mais eletrônico, ora mais parecido com o pop americano. No ano passado, ela ganhou o Grammy de álbum de música urbana com "Mañana Será Bonito".

Se destacou, por exemplo, a performance de "TQG", parceria com Shakira, quando água cai no palco, encharcando a cantora, que sensualiza e agita a plateia.

Antes de se enrolar numa bandeira do Brasil, Karol G apontou na plateia pessoas erguendo bandeiras da Venezuela, do Chile, do Peru e do país onde ela própria nasceu, a Colômbia. No público era comum mesmo ouvir muita gente falando espanhol, o que não ocorreu com a mesma frequência nos outros dias do festival.

O show terminou com uma festa entre Karol G, Pabllo, Yseult e Sevdaliza, que ficaram no palco para dançar "Si Antes Hubiera Conocido", atual single da colombiana. Se apresentam no festival em seguida Iza, Katy Perry e Xuxa.