Katy Perry visita o Cristo Redentor e pede 'bênção' para show no Rock in Rio

Katy Perry, que se apresenta na madrugada deste sábado no Rock in Rio, fez uma visita ao Cristo Redentor para pedir uma bênção para o show.

Katy Perry visita Cristo Redentor, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

"Fui ver o santuário do Cristo Redentor no meio da noite ontem para agradecer por tudo e receber uma bênção para o show desta noite no Rio, feito para mais de 100 mil fãs" escreveu ela em uma postagem no Instagram em que aparece segurando uma flor em frente a estátua.

"Quando soube que o show desta noite esgotou em maio em 1 hora e 43 minutos eu sabia que era exatamente onde eu deveria estar para o lançamento de '143'. Tempo divino e alinhado.

O álbum '143' é o sétimo de estúdio da cantora. Entre as faixas do disco estão "Woman's World" e "Crush".