Lady Gaga anuncia 'Harlequin', álbum vinculado a 'Coringa: Delírio a Dois'

São Paulo

Nesta terça-feira (24), a cantora Lady Gaga revelou o lançamento de seu novo álbum musical, "Harlequin". Com treze músicas, o álbum será lançado no dia 27 de setembro e trará a trilha sonora do aguardado lançamento da Warner Bros. Pictures, "Coringa: Delírio a Dois", que a artista estrela ao lado do ator Joaquin Phoenix.

Após o anúncio, Gaga publicou alguns posts em seu Instagram, que exibem frases visualmente parecidas com as de outras artes promocionais do filme. "Estou pronta para minha entrevista", dizia um deles, enquanto em outro, afirmava: "Não me diga o que vestir".

Lady Gaga em capa do álbum 'Harlequin', do filme 'Coringa: Delírio a Dois' - Divulgação

No começo de setembro, a cantora também anunciou que lançará o primeiro single de outro álbum, que carrega o nome provisório de "LG7", em algum momento do mês de outubro. Em anúncios que anteciparam a revelação de "Harlequin", Gaga se referiu ao projeto como "LG 6.5".

Pode-se interpretar que a cantora não considera o lançamento promocional do novo filme do palhaço do crime como um projeto completo, e que seu verdadeiro sétimo álbum será lançado entre o final deste ano e o início de 2025.

"Coringa: Delírio a Dois" chega aos cinemas em 3 de outubro. Todas as faixas de "Harlequin" foram divulgadas, e confirmam que uma série de reinterpretações de músicas clássicas estarão no filme. Veja a lista completa a seguir.

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life