Liam Gallagher diz que novo disco do Oasis 'está finalizado' no X

Seguindo o anúncio dos shows de reunião do Oasis no ano que vem, que acontecerão no Reino Unido, os fãs dos irmãos Gallagher se encheram de dúvidas sobre o futuro da banda. Na semana passada, um fã perguntou a Liam no X se é verdade que a banda estaria gravando um novo disco de estúdio. "Sim, está finalizado", respondeu o vocalista.

Liam e Noel Gallagher, irmãos da banda Oasis - Simon Emmett/Divulgação

O Oasis se separou em 2009, após uma briga entre os irmãos. Depois que Noel anunciou ter saído da banda, Liam formou o Beady Eye com o restante do grupo, e o irmão seguiu carreira solo com seu Noel Gallagher's High Flying Birds.

Se o Oasis lançar um novo disco nos próximos anos, seria o primeiro do grupo desde 2008, quando encerraram a carreira com o álbum "Dig Out Your Soul".